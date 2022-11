Patrimoniu célèbre San Martinu les 10 et 11 novembre

C’est donc de l’étroite collaboration entre les vignerons de Patrimoniu, la mairie et la Cunfraterna di San Martinu, que cette fête traditionnelle est célébrée chaque année à travers un beau programme qui met en valeur le patrimoine de cette terre.

San Martinu est, à Patrimoniu, beaucoup plus qu'une fête religieuse. C’est une très grande célébration populaire qui rassemble chaque année des milliers de personnes autour de Martin de Tours saint patron des vignerons et de pas moins de 61 communes corses.Les célébrations commenceront jeudi 10 novembre par un moment très fort : la Cunfraternita San Larenzu di i Peri remettra à A Cunfraternita San Martinu di Patrimoniu une relique authentique de saint Martin ayant appartenu à Mgr Casanelli d'Istria.Après l'uffiziu di a vigiglia, le traditionnel feu, a pricantula di san Martinu, sera allumé sur la place de l'église pour invoquer le partage et l'abondance pour l'année à venir.Vendredi c'est Mgr François Busrillo, évêque du Diocèse d'Ajaccio pour la Corse, qui à 10 heures célébrera la messe chantée en polyphonie par A Cunfraternita San Martinu et d'autres confréries de Corse.Après la procession avec la statue de san Martinu jusqu'au Monument aux morts aura lieu la bénédiction du vin nouveau.C'est ensuite au théâtre de verdure qu'aura lieu la cérémonie de commémoration de l'Armistice du 11 novembre 1918 en présence des confréries, des autorités religieuses, civiles et militaires et des anciens combattants.Les vignerons de l'AOP PATRIMONIO, introniseront le parrain et de la marraine de l'année avec la mise en perce du tonneau de vin béni et ls festivités suivront avec la dégustation du vin nouveau.La statue de san Martinu accompagnée par les confréries retournera donc dans l'église où auront lieu les louanges vespérales chantées.