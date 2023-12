Patrimoine : des aides pour la poudrière de Bonifacio et l'église du couvent Saint-François de Nonza

La rédaction le Mardi 19 Décembre 2023 à 09:53

La Mission Patrimoine pour la sauvegarde du patrimoine en péril portée par Stéphane Bern, déployée par la Fondation du patrimoine et soutenue par le ministère de la Culture et FDJ, a dévoilé ce mardi matin le montant des aides accordées aux 2 sites départementaux de la région Corse - Bonifacio et Nonza - sélectionnés en 2023 parmi 100 autres en France métropolitaine et collectivités d’outre- mer). Le projet de restauration de la poudrière nord de Bonifacio reçoit une dotation de 175.000 euros et la restauration de l'église du couvent Saint-François de Nonza reçoit la somme de 45.000 euros