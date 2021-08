Pass sanitaire dans les établissements de santé bastiais : mode d'emploi

"Test s'il vous plaît", lance un vigile qui à l’entrée de l'hôpital de Bastia, est tenu de vérifier les pass sanitaire. Aussitôt, le visiteur sort son smartphone et affiche l’application "Tous anti-covid" dans laquelle son QR code est mémorisé. "Parfait, merci", réplique le vigile après avoir vérifié la conformité des informations obtenues en retour.Depuis ce lundi 9 août, au centre hospitalier de Bastia, comme dans les services et les établissements médico sociaux de l'île et du territoire national, "les personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés", doivent se munir d'un pass pour y accéder, conformément aux nouvelles mesures prises par le gouvernement pour limiter la propagation de la Covid-19.Un jour après sa mise en place la nouvelle mesure très controversée, qui a donné lieu à de nombreux rassemblements protestataires sur l'île , semble pourtant avoir été intégrée par les visiteurs de l'hôpital de Bastia. "Lors de la première journée de mise en place, sur les centaines de visiteurs contrôlées, seules 8 personnes ne détenaient pas de pass car ils ignoraient qu'il le fallait. Le vigile a l'entrée a fait de la pédagogie en leur expliquant de quoi il s'agissait et qu'il fallait le présenter pour les prochaines visites. Mais personne n'a fait preuve d'agressivité", explique Françoise Vesperini, directrice des ressources humaines et suppléante du directeur de l'hôpital de Bastia qui rappelle que le gouvernement a indiqué que durant la première semaine d'application du pass, les établissements peuvent faire preuve de souplesse le temps que tout soit mis correctement en place. "Cette semaine, la consigne est à la tolérance. Les gens qui ont rendez-vous mais qui n'ont pas de pass peuvent entrer à l'hôpital ,mais leur identité est consignée sur un cahier. Dès lundi prochain on leur refusera l'accès, assure l'employé de sécurité.Mais pour éviter que les usagers oublient leur pass sanitaire l'hôpital a, pour les visites médicales programmées, inclus dans le rappel sms du rendez-vous, une mention concernant le pass.Mais attention, pour se rendre aux urgences de l'hôpital de Bastia, pas besoin de pass sanitaire comme le stipule le site du gouvernement : "Cette mesure, qui s’applique sous réserve des cas d’urgence, n’a pas pour effet de limiter l’accès aux soins".Dans les 7 établissements du groupe Almaviva de Bastia, la tolérance est une règle.Dans leurs 3 cliniques bastiaises (la clinique Maymard, Filippi et celle de Toga), le directeur des établissements Franck Vanlangendonck est catégorique : "Nous ne refuserons aucun soins. C'est aux médecins de d'évaluer les risques. Si un visiteur n'a pas de pass sanitaire mais qu'il pourrait y avoir des risques pour lui, alors il sera tout de même accepté."Pour le moment, aucun contrôle strict n'est d'ailleurs encore mis en place devant leurs établissements.L'hôpital de Bastia assure que le pass sanitaire ne "se substitue pas au principe général des restrictions des visites règlementaires". Autrement dit, seules sont autorisées les visites pour des situations de fin de vie, ou dans certains secteurs ciblés comme la pédiatrie, la néonatalogie ou la maternité où un accompagnant est accepté.A la clinique Maymard, ce n'est pas vraiment la même politique puisque elles sont toujours maintenues sur présentation d'un pass sanitaire (excepté pour des cas où il y aurait des risques d'infection). "Nous avons un services de soins palliatifs, il est inenvisageable qu'un parent ne puisse plus vous voir son proche parce qu'il n'a pas de pass sanitaire", précise le directeur de la clinique privée.