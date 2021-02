Pass’Inizià : un nouveau programme d’accompagnement pour les start-up insulaires

Une expérience qui a tenté Émilie de Peretti. Avec son associée, elle souhaite créer une ligne de « produits de beauté de la maison ». Des produits d’hygiène et d’entretien naturels et écologiques, livrés tous les mois à domicile grâce à un système d’abonnement. C’est le bouche-à-oreille qui l’a orientée vers Inizià. « Cette formation va nous aider à développer la vision qu’on a de notre entreprise, à asseoir nos valeurs » analyse Émilie de Peretti. La jeune femme espère bien être retenue pour la suite du programme. « Cela nous permettrait d’être accompagnés, d’être dans un environnement propice au bon développement de notre entreprise et d’échanger avec d’autres porteurs de projets » indique t-elle.