Pascal Paoli : un homme entre lumière et ombre, à découvrir ce jeudi à Bastia

Ce jeudi 9 janvier à 18h, l’Auditorium du musée de Bastia sera le lieu d’une conférence animée par l’historien Ange Rovere. Intitulée « Pascal Paoli. De Lumières et d'ombres », la conférence portera sur le général corse et ses tentatives de créer un État indépendant au XVIIIe siècle, une époque marquée par les rivalités internationales et les enjeux politiques complexes.



Pascal Paoli, figure centrale de l’histoire de la Corse, a cherché à affirmer l’autodétermination de l'île dans un contexte géopolitique où les grandes puissances se disputaient les territoires méditerranéens. Le parcours de Paoli, depuis ses combats pour l’indépendance jusqu’à son rôle dans la Révolution française, sera détaillé à travers l’ouvrage Pascal Paoli. De Lumières et d'ombres, publié par Ange Rovere en mai 2024.



L’historien, agrégé d’histoire et président de l’Association des Chercheurs en sciences humaines, reviendra sur les aspects politiques et historiques du leadership de Paoli, notamment son engagement dans la Révolution et sa rupture avec la Convention. Il analysera également la manière dont Paoli a tenté de structurer la société corse et de fonder un État, malgré les résistances internes et externes.



La conférence, organisée par « Les amis du musée de Bastia », est ouverte à tous les intéressés par l’histoire de la Corse et de son rôle dans le contexte européen du XVIIIe siècle.