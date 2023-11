"Partita di ballu" : Le nouveau spectacle de La Camerata Figarella

La Camerata Figarella est une association musicale fondé en 2019 ayant pour objet de diffuser de la musique classique, savante et traditionnelle en Corse. L’association réunit artistes et musiciens corses et de diverses villes d’Europe à l’occasion d’une saison artistique et d’un festival de musique qui se déroule à la fin du mois de septembre. ​En ce mois de décembre, elle nous invite à un beau concert gratuit : « Partita Di Ballu »

U ballu, signifie la danse, en langue corse. Partita est lui un mot latin évoquant la rencontre, l'échange et qui à partir du XVIème siècle rentre dans le vocabulaire musical pour définir les variations écrites sur les danses populaires de l'époque. La partita sera plus tard au XVIIème siècle le nom donné à la suite de danse baroque dont J.S Bach sublima le genre.

Ce projet musical « Partita di Ballu » a eu comme origine la curiosité de jeunes musiciens professionnels classique et baroque pour la musique instrumentale traditionnelle corse. Grâce notamment aux extraordinaires enregistrements phonographiques d' ethnomusicologues comme Félix Quilici et Wolfgang Laade, il a été possible de conserver et faire vivre ces pages de musique. Pendant des siècles, places et rues de village de Corse ont vibré au son de viulini, pirule, cetera è caramusa, laissant à l'histoire un vaste et riche répertoire populaire.

La danse est partout et elle prend mille formes et milles visages : la Girandula et la Zilimbrina, d'anciennes musiques de procession, ou la Moresca dont la musique accompagnait ces joutes théâtrales données dès le Moyen Age représentant la guerre contre les maures.



Ce concert sera aussi l'occasion de découvrir des œuvres religieuses comme l'Agnus Dei de Heinrich Isaac, compositeur à la cour des Médicis à Florence, ou encore les sonates pour violons de Francesco Maria Veracini et Francesco Geminiani ou s'enchaînent Scozzese, Alimande et Ciaccone. Alimanda, Ciaccona et Maddaletta que le public découvrira également au travers de compositions écrites au début du settecento par Stefanu Allegrini, musiques retrouvées dans un petit manuscrit au couvent d'Aregnu en Balagne et sur laquelle les musiciens de la Camerata Figarella ont pu travailler.



Ce concert à Bastia sera également le départ d'une tournée en Italie avec notamment un concert à la Basilica San Crisogono de Rome.



« Partita Di Ballu »

Jeudi 7 Décembre en la Cathédrale Sainte Marie de Bastia à 18h30

(Entrée Libre)