Parcoursup : à Bastia les lycéens ont formulé leurs vœux

Encore quelques heures de réflexion pour les élèves de terminale et étudiants en réorientation pour inscrire leurs 10 voeux et 20 sous-voeux parmi toutes les formations reconnues par l'Etat, sans avoir à les classer. Ils ont en effet jusqu'au 7 avril pour peaufiner leurs lettres de motivation et dossiers de candidature.

Un choix qui n'est pas toujours facile pour les jeunes : « Je n’ai pas vraiment d’idée précise de ce que je vais faire après le Bac , j’ai mis des vœux dans plusieurs domaines pour avoir plusieurs options et ne pas me fermer de portes », explique Ange Marie, l ycéen en classe de Terminale au Lycée Giocante di Casabianca de Bastia .



Audrey aussi hésite encore entre plusieurs possibilités, « J’ai quelques idées, mais je ne sais pas exactement ce que je vais faire. J’ai demandé beaucoup de licences de droit, de musicologie et de CPGE par lettre . Ce sont des études qui m’attirent pour différentes raisons, mais je ne sais pas encore où je veux aller exactement. On est tous un peu perdus »



« Je voudrais aller en licence STAPS donc j’ai mis plusieurs vœux à différents endroits pour cette licence. J’ai aussi mis une licence de musicologie pour pouvoir choisir ma préférence si je suis accepté » explique Jean-Louis.



Lisandra hésite entre deux choix « Pour moi, après le bac ce sera soit une fac d’art soit une fac d’histoire » .



La Corse dans les vœux

Concernant leurs vœux, les futurs étudiants semblent privilégier les formations situées en Corse ou dans le Sud de la France. « J’ai fait 90% de mes vœux dans le Sud (Toulouse, Aix, Nice, Toulon) et certains à Paris. J’ai privilégié le Sud principalement pour le climat, après c’est sûr qu’être près des parents facilite les choses » explique Audrey.

Ange-Marie, lui a décidé de ne postuler qu’en Corse « J’ai fait mes vœux en fonction de ce qui convient à mes attentes, mais aussi en fonction la localisation. Je n’ai pas très envie de partir sur le continent, donc j’ai mis des formations seulement en Corse ».

Lisandra a aussi choisi des formations sur l’île, « Pour choisir mes vœux, je me suis basée sur la localisation uniquement, j’ai cherché des formations à Corte et à Montpellier , mais si j’ai le choix je préférerais partir sur le continent pour les études ».



Du stress et "de la panique"

Cette première phase a été " compliquée à gérer" pour les lycéens . « Cette première étape est plutôt stressante, j’avais un parcours tout tracé et quand ça a ouvert j’ai paniqué du coup j ’ai changé d’avi s sur mes choix d’études », explique Audrey c’ est une première phase qui est plutôt .

« J’ai été accompagné pour cette première étape parce que je ne comprenais pas trop le fonctionnement », explique Lisandra pour laquelle cette étape a été plutôt pénible et pas très intuitive . Ange Marie lui trouve surtout que c’est une étape prenante « Il y a beaucoup de choses à remplir ce qui prend pas mal de temps ».



Si chacun aborde cette première phase différemment, la majorité semble s’y être prise à l’avance. « J’ai fini de formuler mes vœux, il me manque juste à les compléter et les confirmer. Je ne m’y suis pas pris à la dernière minute sinon je n’aurais pas eu le temps pour faire ce que je voulais. » e xplique Ange-Marie.

Beaucoup sont dans le même état d’esprit et les retardataires semblent peu nombreux. Jean-Louis a lui terminé ses vœux depuis une semaine. Pour Audrey et Lisandra aussi, tout est prêt pour la deuxième phase qui commencera le 7 avril prochain.