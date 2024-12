Parata : l'électricité fuit depuis le 20 décembre. "A Passione di Mammone" monte au créneau

Il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui Parata est alimentée par un groupe électrogène depuis dimanche et que la panne n'est toujours pas réparée ...

Et c'est ce qui interpelle encore celle qui perpétue e passionne di mamonne.

"Quand le sera-t-elle ?"

"Y a-t-il un suivi pour l'alimentation du groupe ?"

Est-ce que je peux travailler sans craindre qu'il n'y ait plus de gasoil dans le groupe électrogène et sans craindre de perdre à nouveau mes denrées et productions ?" elle qui a, déjà, dû procéder à l'annulation des commandes de plusieurs clients en Corse et sur le Continent, qui accusera une perte sèche de 2 000 €, qui a mis son apprentie au repos et qui craint, que comme lors d'une panne précédente à Monacia d'Orezza, il faille attendre 6 heures pour bénéficier du ravitaillement eb gasoil du groupe électrogène mis en place par EDF ...



Ce jeudi Aurélie a appris, avec satisfaction par l'intermédiaire de la maire de la commune, que la panne serait réparée le 31 décembre, non sans dénoncer "qu'il y a deux poids deux mesures dans la gestion des pannes...

La région de Porto-Girolata a subi le 24 décembre une énorme panne de plusieurs heures qui a été réparée dans la journée ... Pendant ce temps-là, nous, région d'Orezza ..." conclue, amère, Aurélie Leoni qui, sur le coup, paye cher pour vivre sa passion dans son village de Parata.