Pâques 2020, un goût amer pour les chocolatiers corses

La maison Leoncini, maître artisan pâtissier chocolatier depuis cinq générations n'a jamais connu une si mauvaise fête de Pâques. Du noir, du blanc, du praliné, du fourré... chaque année, l'enseigne bastiaise écoule 2 tonnes de chocolat au mois d'avril.



Comme à son habitude, Didier Leoncini, a commencé en mars, sa production de Pâques. A l'annonce du confinement, il a tout de suite décidé de la stopper, mais avait déjà fabriqué une tonne. "Les packagings en plus seront pour l'année prochaine mais la matière première ne peut se garder que trois mois.", déplore-t-il.



2/3 des employés au chômage partiel



Face à cette crise sanitaire, le chocolatier a décidé d'ouvrir sa boutique uniquement le matin. Il a du mettre au chômage partiel 4 de ses employés et a seulement gardé une apprentie et une vendeuse.

En moyenne, il reçoit le matin une cinquantaine de clients habitués à se servir chez lui mais le panier moyen a baissé : "Les clients prennent habituellement pour 50 à 60 euros de chocolat, maintenant c'est plus 20 à 30€ puisqu'ils n'achèteront pas pour les cousins et la famille."



Pour essayer "d'écouler son stock ", Didier Leoncini veille lui-même à assurer un service de livraison à domicile dans le grand Bastia.



L'artisan, également pâtissier, espère se rattraper sur les mariages, les baptêmes et les communions même s'il sait que le mois de juin risque d'être compromis : "Nous avons des devis de pièce montée de mariage en attente mais cette année ça ne sent pas bon..."