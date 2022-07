Paese in festa : ce 1er août à Sarrula è Carcupinu, place à la fête patronale

11 heures, place de l’Église : inauguration du Chemin de la poésie en présence de Norbert Paganelli et Roxane Capaccini et vernissage de l’exposition en présence des artistes et partenaires de la journée.





16 heures, cour de l’école : remise du prix littéraire Sarrola-Carcopino 2021 et lancement du prix 2022 par Alexandre Sarrola, le Maire, Jean-Jacques Colonna d’Istria, le Président des éditions Scudo et les membres du jury.