PORTRAIT - Me Jean-Benoît Filippini, bâtonnier bastiais enivré d'aventures et d'idéaux de liberté

L’étagère face à son bureau plie presque sous le poids des dizaines de Codes juridiques à la couverture rouge. « L’inflation des textes législatifs est délirante. Ça change tout le temps », s’insurge Maître Jean-Benoît Filipini. À 61 ans, ce civiliste bastiais a pris la tête du barreau de Bastia le 1er janvier dernier pour les années 2022 et 2023. Comme une apothéose de fin de carrière pour l’homme originaire du village de Taglio-Isolaccio. Son élection n’a pourtant rien d’honorifique. Malgré sa tignasse grisonnante, Jean-Benoît Filippini n’est pas du genre à glisser vers une retraite bien méritée et compte bien « mettre les pieds dans le plat pour défendre la profession et ses valeurs ». Parmi elles, en première ligne, l’indépendance des robes noires « attaquée » par les nouvelles réformes de la Justice. « Sans elle, les avocats perdent leur liberté et le justiciable en sera le premier impacté », prévient le bâtonnier. S’il n’est pas contre des améliorations, il reste catégorique : « hors de question de toucher aux principes de la profession ». Plus de 36 ans après avoir prêté serment, ce nouveau rôle de bâtonnier lui donne l’aura du sage. Celui qui a vu évoluer la Justice. Son constat est sans appel : « la loi s’obscurcit, se complique et l’Etat de droit crée une instabilité juridique. La Justice est de moins en moins populaire, les gens ne comprennent plus ses décisions ».