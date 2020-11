PADDUC : La nouvelle carte des Espaces stratégiques agricoles adoptée dans la polémique

Défendre le PADDUC

La réponse de Jean Biancucci, plutôt désabusée, dénonce des interventions « hors propos », et renvoie à l’opinion de la société civile qui, via le CESEC, est « satisfait du rétablissement de la carte des ESA en ce qu’elle comble un vide juridique préjudiciable… Notre souci a été de rendre meilleure et inattaquable notre proposition de nouvelle cartographie. Nos propositions sont concrètes et constructives. Il est difficile de démontrer le contraire ». Son manque de concertation ? Il réplique : « J’ai rencontré 180 maires et présidents d’intercos, Je leur ai dit à tous que les portes de l’AUE étaient ouvertes et que nous étions là pour les aider. Je reçois deux à trois maires par semaine. Je n’ai jamais dit : Non ! Jamais ! ». Et d’annoncer : « Je peux comprendre que dans une situation pré-électorale l’opposition fait feu de tout bois. Mais, il n’est pas question d’aller à la révision, prévue tous les six ans, sans débat préalable. La prochaine mandature aura à trancher. D’ici à la fin décembre, on vous saisira de la méthodologie et vous aurez, en temps opportun, la possibilité de vous prononcer. Revenons à l’essentiel : notre objectif premier est de défendre le PADDUC et nous continuerons ».



Delenda Padduco !

C’est exactement ce que martèle, en conclusion des débats, le président de l’Exécutif, Gilles Simeoni : « Bien sûr qu’il y a encore des problématiques en suspens et qu’elles ne peuvent être résolues dans une procédure de modification, elles pourront être abordées sereinement dans le cadre d’une procédure de révision ». Mais, pas question de tergiverser sur les quatre grands engagements stratégiques de sa feuille de route : « Quel est le danger majeur encouru quand on parle d’ESA et de foncier ? Il est et reste le danger de spéculation foncière, immobilière, d’artificialisation excessive d’un certain nombre d’espaces. Contre ce danger-là, nous entendons être pleinement mobilisés par tous les instruments que nous offre le droit. Caton l’ancien disait « Delenda Carthago ! Il faut détruire Carthage ! », certaines forces dans l’ombre commencent et finissent chacun de leurs discours par « Delenda Padduco, il faut détruire le PADDUC ! » car ils savent que c’est un instrument majeur de lutte contre la spéculation ». S’il faut redéfinir les ESA, « il appartient aux documents d’urbanisme, dont doivent se doter les communes et intercommunalités, de rentrer dans le détail des identifications parcellaires. Un terrain, qui apparaît comme un ESA peut très bien ne plus l’être, dès lors qu’un document d’urbanisme en aura arrêté la constructibilité et qu’un ESA équivalent aura été identifié et préservé dans la commune. Notre deuxième objectif est de faire converger les efforts pour concilier la lutte contre la spéculation et permettre le développement, l’urbanisation maîtrisée, l’accès à la propriété de Corses qui veulent construire dans leur village et leur commune ». Gilles Simeoni réitère sa proposition d’installer une Commission avec tous les élus, qui travaillera de façon transparente, y compris avec les associations de défense de l’environnement, pour identifier l’origine des problèmes. « Nous ne voulons pas détricoter les textes protecteurs ». Enfin, affirme-t-il à son tour, « Il ne servirait à rien de protéger les ESA, si nous n’étions pas capables de les mettre en production dans les objectifs réaffirmés d’autonomie alimentaire à l’horizon 2050 et de renforcement des circuits courts actés dans le cadre de la stratégie COVID ».

La carte est adoptée avec 41 voix pour et 21 abstentions.



N.M.