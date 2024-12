Oui, il faudra bien s’inscrire pour participer à la messe du Pape François à Ajaccio

À l’occasion de la visite du Pape François en Corse, les célébrations religieuses auront lieu sur la place Miot et au Casone. sur la place Miot, les participants pourront suivre la messe retransmise en direct sur écran géant, tandis qu’au Casone, le Saint-Père célébrera la messe en personne. Toutefois, pour accéder à ces sites, il est impératif de s’inscrire au préalable, comme le précisent les informations disponibles sur le site de l'Évêché. Les pré-inscriptions sont désormais ouvertes , mais elles ne garantissent pas automatiquement une place, indique l'évêché sur son site. "Le traitement des demandes, effectué en fonction des places disponibles, aboutira à un e-mail de confirmation." précise le diocèse. PIl est à noter que aucune place assise ne sera disponible, ni à place Miot, ni au Casone. Les participants devront donc rester debout tout au long de la messe.À place Miot, après la déambulation du Pape François, la messe sera retransmise sur des écrans géants, permettant à tous de suivre la cérémonie et de recevoir la communion. Au Casone, une procession des confréries précédera la messe, qui sera célébrée en direct par le Pape.L’accès aux sites sera autorisé entre 11h00 et 14h00, et il sera impossible d'entrer après 14h00. Toute sortie sera définitive après cette heure. Il est donc crucial de respecter ces horaires pour participer sereinement à l’événement.Le site de l’Évêché précise également que des dispositions particulières seront mises en place pour les personnes à mobilité réduite. Les informations détaillées à ce sujet seront communiquées prochainement.