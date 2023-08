"Otta", les premiers rhums arrangés aux saveurs corses sont élaborés à Barrettali

Voyager d’une île à l’autre en une seule gorgée, c’est la promesse des rhums arrangés « Otta ». Depuis presque un an, Laurence Mattei issue du monde de la gastronomie et de la mixologie et Sandra Gostoli, anciennement propriétaire d’une épicerie fine à Canari, produisent des bouteilles d’exception dans leur « rhum’arrangerie » basée à Barrettali.

Tout débute en 2019 lorsque les deux femmes se rendent compte qu’il n’existe pas de rhums arrangés aux saveurs insulaires, des produits pourtant « très tendance » sur le continent. L’idée germe et elles décident d’élaborer quelques recettes pour les faire goûter à l’aveugle à leur entourage. Ceux qui ont la chance de goûter les premiers essais sont conquis, elles ont le feu vert pour se lancer.



Laurence investit les caves familiales qui appartenaient à son père sur le hameau de Torra. Durant deux ans, les deux femmes se forment, aménagent ce qu’elles appelleront la «rhum’arrangerie », soit, une cave de macération et se rendent dans les Antilles pour trouver le rhum agricole parfait pour leurs futures réalisations. « Nous sommes allées en Martinique pour choisir le rhum et à la fin de notre séjour l’épidémie de Covid débutait, nous avons été confinées un peu là-bas », se remémorent les deux Corses.



Des goûts exotiques et insulaires



Vient alors le choix des saveurs qui constitueront les premières bouteilles de la gamme. Les deux Cap Corsines mettent un point d’honneur à faire travailler des producteurs locaux avec des ingrédients très typiques de la Corse. Noisette de Cervioni, cédrat, mandarine et myrte sont associés et sublimés aux côtés de saveurs tropicales comme la vanille, les épices, le gingembre, le fruit de la passion, l’ananas et la fève de tonca. « Ces mariages ont été très bien accueillis. Les gens sont contents d’avoir une nouvelle proposition de digestifs de chez nous. », assurent unanimement les deux femmes dont la production s’élève à 8 000 bouteilles annuelles. En plus de ces mariages, elles souhaitent étendre la gamme puisqu’elles confectionnent environ deux nouvelles saveurs par an. « Nous faisons macérer les fruits dans du rhum agricole blanc au minimum durant deux mois et jusqu’à un an selon les recettes », expliquent-elles.



Ce qui est sûr, c’est que les saveurs originales d’Otta séduisent aussi bien en Corse que sur le continent où les bouteilles se vendent dans pas moins de 75 points de vente. A long terme, les deux femmes souhaitent augmenter leur production pour promouvoir la Corse sur le continent et même, pourquoi pas, la promouvoir dans toute l’Europe.



Une marque qui se veut « écopositive »



En plus de très bons rhums, « Otta » peut se targuer d’être une marque «écopositive ». Leur fabrication n’est que peu énergivore, car elles n’utilisent pas de bouteilles en plastique, les bouchons sont en bois et en liège, les cartons dans lesquels sont entreposées les bouteilles sont faits en France, les déchets des fruits utilisés vont au compost et l’eau utilisée pour la recette est une eau de source filtrée issue de la source qui appartenait à la famille de Laurence Mattei. Aussi, les agriculteurs récupèrent les contenants dans lesquels est envoyé le rhum pour s’en servir de gamelle pour leurs animaux.



De belles perspectives



Les deux productrices de rhums, sensibles à la préservation de l’environnement, sont conscientes de l’impact carbone que peuvent représenter les fruits exotiques utilisés. C’est la raison pour laquelle, elles ont réfléchi à une façon de se procurer des fruits tropicaux en Corse. « Avec le réchauffement climatique, on pense qu’il est à présent possible de faire pousser des mangues et fruits de la passion chez nous. Des plantations sont en cours et dans quelques années, il se peut que nos rhums soient faits en grande partie de produits corses », espèrent les cap corsines.