Opération de sécurité dans les canyons de Bavella : les gendarmes intensifient les contrôles

Ce lundi 5 août, une opération de sécurité a été menée par les gendarmes de la compagnie de Sartène dans les canyons de Purcaraccia, du Pulischellu et de la Vacca, situés dans la commune de Quenza. L'objectif principal était d'assurer la sécurité des personnes pratiquant des activités dans ces canyons et à leurs abords. Depuis le 29 avril dernier, un arrêté pris par le maire de Quenza réglemente strictement l'accès à ces zones naturelles. Selon cet arrêté, le passage dans les canyons de Bavella est interdit sauf si les personnes sont accompagnées d'un guide agréé. Cette mesure vise à garantir la sécurité des pratiquants encadrés ainsi que celle des secouristes, en cas d'intervention nécessaire. Les canyons présentent en effet des risques importants, notamment des chutes et des noyades, dus à la nature glissante des roches et aux courants d'eau imprévisibles.

Au cours de cette opération, plus de 20 groupes ont été contrôlés par les forces de l'ordre. Des avertissements ont été délivrés et des personnes non encadrées ont été verbalisées pour non-respect de la réglementation. De plus, les propriétaires de véhicules entravant l'accès aux secours sur les parkings ont également été sanctionnés.



​Cette opération ne sera pas la dernière. Les gendarmes indiquent que ces contrôles "se poursuivront jusqu'au 31 octobre, date de fin de validité de l'arrêté municipal."