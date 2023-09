Opération de police à Ajaccio : un vendeur de drogues interpellé

Les forces de l'ordre ont réagi suite à une information qui leur est parvenue, signalant qu'un individu se livrait à la vente de produits stupéfiants dans un garage d'une résidence située rue du Colonel et du Commandant Biancamaria.



Une équipe du Groupe de Sécurité de Proximité (GSP) s'est rapidement rendue sur les lieux, où un individu correspondant au signalement obtenu a été identifié. L'homme a été contrôlé alors qu'il se trouvait sur son scooter, toujours dans la résidence. Lors de la fouille, il a été découvert en possession d'un petit morceau de résine de cannabis et d'une paire de clés, l'une d'entre elles ouvrant un garage suspect.



Lors de la perquisition du garage, les policiers ont découvert 565 grammes de résine de cannabis et 1,18 gramme de cocaïne qui étaient cachés. Une perquisition ultérieure à son domicile a également révélé 2,64 grammes de cocaïne dans sa chambre.



L'individu a été immédiatement transporté au commissariat, où il a été placé en garde à vue au sein de l'Unité Stupéfiants et Économies Souterraines (USES). Finalement, l'auteur des faits a reconnu sa culpabilité dans le trafic de stupéfiants qui lui était reproché.