On rentre : Lycée de Balagne

La rédaction le Lundi 30 Août 2021 à 15:35

Désormais, la rentrée scolaire est très proche. C'est le moment choisi par les établissements et les collectivités locales pour informer la population scolaire de tous détails sur ce retour sur les bancs des salles de classe comme le fait, aujourd'hui, le Lycée de Balgane. Les écoles, collèges et lycées qui veulent informer leurs élèves de la même façon peuvent le faire avec CNI via le mail corsenetinfos@gmail.com