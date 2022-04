"On a pu craindre le pire, même des morts" : le SGP Unité Police demande des renforts "sérieux" en Corse

Mais aussi et surtout, pour demander des renforts « sérieux » d’effectifs dans les deux villes. « On a eu un premier engagement d’une dizaine de fonctionnaires, mais il faut au moins une vingtaine de policiers supplémentaires à Ajaccio, c’est un minimum pour travailler, et deux compagnies de CRS, parce qu’on était arrivés à une seule pour toute la Corse », explique Bruno Bartoccetti, délégué de la zone Sud. Le syndicat avait déjà tiré la sonnette d’alarme il y a quelques mois « À Ajaccio, on nous avait promis l’arrivée de 9 collègues pour la brigade de nuit, plus 3 'sorties d’école', et on se retrouve avec 3 effectifs en moins, donc on est très inquiets. La nuit, nous avons une police secours à 3 fonctionnaires pour 71 000 habitants , c’est trop peu », détaille Pierre Azema, délégué départemental pour la Corse-du-Sud. Les récents évènements ont « confirmé » l’urgence de la situation. « On ne peut pas se contenter de travailler avec les renforts du continent qui souvent tardent à venir dans les moments difficiles. Il en va du service public toute l’année », souligne Bruno Bartoccetti.