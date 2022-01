Omicron représente 90% des nouvelles contaminations de Covid en Corse

Avec une moyenne de 1150 cas positifs chaque jour, 142 patients hospitalisés et un taux d'incidence de 2 478 cas pour 100 000 habitants au 10 janvier, Omicron, qui ne cesse de s'étendre à une vitesse fulgurante, continue de battre des records en Corse.Détecté pour la première fois en Afrique du Sud à la fin du mois de novembre 2021, ce variant est désormais majoritaire en France où il représente 87% des tests analysés. Sue l'ile, selon les données publiées par Santé Publique France sur le site Géodes, Omicron est suspecté de concerner 89,5 % des cas positifs (89% en Haute-Corse et 90% en Corse-du-Sud), contre 12% pour son prédécesseur Delta.Ces données traduisent une hausse importante de la propagation d'Omicron en Corse. A titre de comparaison, entre les 27 décembre et le 3 janvier derniers, la proportion estimée de ce variant était de 69,63% des cas positifs contre 30% de Delta et entre les 16 et 22 décembre la proportion était de 20%, contre 80% de Delta. En trois semaines, la tendance s'est donc largement inversée avec une progression exponentielle à partir du 20 décembre.