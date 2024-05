Pentecôte : quelle est l'origine de cette fête et que célèbre-t-on ?

Célébrée le septième dimanche après Pâques, la Pentecôte met en lumière l'effusion du Saint-Esprit sur un groupe de disciples de Jésus. Selon les Écritures, cet événement conclut le temps pascal, qui dure sept semaines. Le texte sacré décrit une communication inspirée entre 120 disciples et le Paraclet, représenté par des langues de feu permettant aux disciples de parler des langues étrangères sans les avoir apprises. "La Pentecôte est un temps important pour tous les chrétiens. Elle nous invite à sortir de l'église, à annoncer l'Évangile au-delà de la messe, ce qui se traduit par notre comportement et surtout par l'amour. Les langues de feu sont une manifestation extérieure du langage, mais aussi une manière d'extérioriser un message et de l'adresser à ceux qui sont différents. C'est une invitation à ne pas avoir peur." explique Marion, animatrice d'aumônerie et membre de la chorale de l'église San Ghjuvà de Bastia.



L'Unité dans la diversité

Si l'essence de cette fête réside dans la commémoration de l'Esprit-Saint et de l'unité spirituelle, le lundi de Pentecôte est devenu un jour férié distinct de la fête religieuse du dimanche. À l'origine, la semaine suivant la Pentecôte était entièrement chômée, mais elle a été restreinte au lundi depuis le Concordat signé entre l'Église et Napoléon. Après la canicule de 2003, le gouvernement a transformé ce jour férié en une journée de solidarité au profit des personnes âgées et des handicapés. Marion souligne : "Le lundi de Pentecôte n'est plus vécu comme un événement religieux. Ce jour férié est un reste de la semaine qui, à l'origine, venait clore le temps pascal. Bien sûr, il y a toujours un lien spirituel, car la solidarité est l'affaire de tous, croyants ou pas. Le lundi de Pentecôte annonce l'entrée dans le temps ordinaire des célébrations et se tourne déjà vers des solennités très proches, comme celle de notre Saint patron, Saint Jean-Baptiste, fêté le 24 juin. Il est important de retenir que la Pentecôte est la fête de la joie."