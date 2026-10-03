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Olmeto : Quatre blessés dans un accident impliquant trois véhicules sur la RT 40


MP le Samedi 3 Octobre 2026 à 12:48

Un accident de la circulation impliquant trois véhicules s’est produit ce samedi peu avant 11h30 à Olmeto. Huit personnes sont impliquées, dont quatre ont été blessées. La circulation s’effectue en alternat sur la RT 40 à la mi-journée.



(Photo d'illustration - Paule Santoni)
(Photo d'illustration - Paule Santoni)

Un accident de la circulation impliquant trois véhicules s'est produit à 11h21 sur la RT 40, sur la commune d'Olmeto, indique le Service d'Incendie et de Secours de Corse-du-Sud (SIS 2A). 

Selon le SIS 2A, huit personnes sont impliquées dans cet accident. Quatre d’entre elles ont été blessées, sans qu’aucune désincarcération ne soit nécessaire.

13 sapeurs-pompiers ont été engagés sur cette intervention, avec trois véhicules de secours et d’assistance aux victimes (VSAV), un véhicule de secours routier (VSR) et un véhicule de commandement. Les opérations sont menées en coordination avec le SAMU et la gendarmerie.

L’accident perturbe également la circulation sur la RT 40, où un alternat a été mis en place le temps de l’intervention. Les secours demandent d’éviter le secteur dans la mesure du possible afin de faciliter leur intervention.





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