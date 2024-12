Olmeto : "Pourquoi eux ?" La mère de la victime en colère après l’attentat contre sa famille

Dans la nuit du 7 au 8 décembre, une explosion a gravement endommagé une maison située à Olmeto, en Corse-du-Sud. Des tags portant les mentions "FLNC", "lingua corsa, lingua viva" et "fora" ont été retrouvés sur la façade de la bâtisse, laissant penser à une implication d’un groupe revendiquant l’indépendance de la Corse.



La mère de la victime, bouleversée, a exprimé son incompréhension sur les réseaux sociaux. Dans un message posté sur Facebook, elle déplore cet acte de violence, précisant que la maison était le fruit de plusieurs années de travail acharné par son fils et sa belle-fille, et qu’elle était destinée à leurs enfants. "Aujourd'hui, j'ai le cœur gros, mon cœur de maman saigne... Mais j'ai la nausée, aussi. En s'attaquant à mon fils, ma chair, mon sang, on s'est aussi attaqué à son épouse et à ses enfants", a-t-elle écrit.



Elle ne comprend pas pourquoi sa famille enracinée et engagée pour la culture et la langue corse a été ciblée. "Mon fils enseigne à ses enfants les valeurs du travail, de la famille, et de la langue corse. Ils sont en classe bilingue, ils parlent corse... Alors pourquoi eux ?" s'interroge-t-elle.



Dans son message, elle appelle toutes les mouvances nationalistes à prendre position face à cet "acte minable et lâche", en exprimant sa colère et son désarroi. ​