Olmeto : C'est parti pour la 5ème édition du Festival de l'Olmu

Samedi 6 août :

Dimanche 7 août

Mardi 9 août

Mercredi 10 août

Jeudi 11 août

Vendredi 12 août :

18h : Quartier de la Ribba - Lecture avec François Orsoni et Diana Saliceti19h30 : Place de l'église : « Phèdre » de Racine« La veuve de Thésée ose aimer Hippolyte. » Phèdre est éprise d'un feu qui la dépasse. Thésée est porté disparu. Hippolyte est proche de l'exil. Aricie est captive. Œnone cherche à faire survivre sa maîtresse. Feu et fumée à Trézène. Bataille de dieux en perspective ».Conception et mise en scène : Paul FortiniCréation et interprétation : Célia Bolzoni, Paul Fortini , Milena Mc Closkey , Marina Sau, Louis StaraceCo production : Cie du Partage de Minuit - CPDM - Théâtre de l'Olmu22h00 : Nouvelle Place Communale - Concert Più Chè Maì - Elisa Tramoni et Andrea Musso20h30 : Parvis de l'Église – « Une saison en enfer » d'Arthur Rimbaud adapté par Fabio Di Domenico,« Une Saison en enfer est une bataille au couteau avec la grâce. Un grand cri tourné vers le ciel.C'est la quête d'un Homme qui s 'ennuie, cherche, veut la beauté, la liberté, l'éternité là, maintenant, mêlée à la mer et au soleil, défie les principes établis et cherche les clés du grand Tout et du festin ancien où « [il reprendra] peut-être appétit».Création Sonore (Live): Thomas NoletCollaboration artistique : Paul FortiniRemerciements : L'Ecole Auvray-Nauroy, le Super Théâtre Collectif, RAVIV22h00 : Quartier de la Ribba – « Matéo Falcone » de Prosper MériméeEcrite en 1829, cette nouvelle de Prosper Mérimée est d'une grande force.Elle se passe dans une bergerie sur les hauteurs de Porto-Vecchio.Le père, la mère et l'enfant. L'enfant, laissé seul par ses parents, partis à la ville, se retrouve dans l'obligation d'héberger un bandit d'honneur Gianetto Sanpiero poursuivi par les gendarmes. L'enfant hésite, puis accepte pour une pièce de cinq francs.Il cache le Gianetto. Arrivent alors les gendarmes... La fin sera tragique.avec Louis Starace Mise en scène Stéphane Auvray-Nauroy Lumière Julien Kosellek 20h30 : Parvis de l'Église – « Une saison en enfer »22h00 : Quartier de la Ribba – « Matéo Falcone »19h00 : Parking de la Source - Art Lyrique (Jean-Marc-Jonca et Aria di a Sarra)22h00 : « 4,48 Psychose » de Sarah Kane« « 4.48 Psychose, c'est l'histoire d'une fille-héroïne, d'une Antigone en hôpital psychiatrique qui nous dit dès le début de la pièce qu'elle va mettre fin à ses jours. Mais dans ce sacrifice consenti, il y a aussi la plus belle des catharsis, car en faisant un spectacle des hontes que l'on cache d'habitude, Sarah Kane nous permet de les penser, et qui sait, d'en guérir.Mise en scène : Sylvie Des BoisTraduction : Evelyne PieillerAvec Sylvie Des Bois et Thomas NoletCollaboration artistique : Milena Mc CloskeyRégie : Antoine GautierRegard chorégraphique : Ségolène GessaCréation lumières : Jules Poucet19h00 : Parking de la Source : « Bernique » de Feydeau.Bernique, un spectacle de Jeremie Chanas et Lucas Bottini , librement adapté des monologues de Feydeau!« Lors d'une soirée mondaine, le hasard fait se rencontrer Ernest et Prospère. Deux hommes que tout oppose exceptée la quête désespérée d'une oreille attentive à leurs plaintes et leurs réflexions. Une comédie aux accents parfois tragiques et souvent absurdes ». Une pièce librement adaptée d'une partie de l'œuvre de Georges Feydeau souvent méconnue, ses monologues.D'après Georges FeydeauMise en scène et interprétation : Lucas Bottini, Jérémie Chanas,Avec la participation de Soluna ChaffardAssistanat mise en scène : Manoulia JeanneMusique : Quentin MorantProduction : La Compagnie du premier homme22h00 : « 4,48 Psychose ».19h00 : Baracci – « Phèdre »21h00 : « Bernique, les monologues de Feydeau »22h30 : « Körper Körper » de la Compagnie Bal'Dilà« Mon corps est un peu ma voix. Les mots qui m’échappent, incrustés sur mes formes, savent se dévoiler, comme par réflexe. Longtemps je me souviens avoir gardé ce fameux bourdon noir dans ma gorge. Il s’est développé ici, bien caché, au chaud pendant des décennies. Je crois bien que mon âme cette nuit-là m’a soufflé : « Laisse le s’envoler ». Comme si je devais cesser ce rituel, ce processus sans fin.Mon corps a réagi.Le corps est force et fragilité, laideur et beauté, jeunesse et vieillesse.Symbole d’une perpétuelle transformation ».Conception : Déborah Lombardo, Mathéa Rafini, Doriane Bouisset, Audrey SpiteriChorégraphie et interprétation : Déborah Lombardo et Mathéa RafiniMusique (composition et interprétation) : Audrey Spiteri, alias Misty DeyConte (écriture et interprétation) : Doriane BouissetCréation lumière : El Mekki ArrhiouiProduction : Compagnie Bal'Dilà