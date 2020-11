Office public de l'habitat de la collectivité de Corse : Fabiana Giovannini s'en va

Conseillère exécutive, présidente de l'Agence de l'Aménagement Durable, de l'Urbanisme et de l'Energie de la Corse en charge de l'aménagement du territoire, du foncier, du logement, de l'urbanisme et de l'énergie, dès 2015 puis conseillère territoriale elle avait été élue présidente de l’Office Public de l’Habitat de la Collectivité de Corse en 2018.

On ignorait ce mardi les raisons de ce départ et hormis la lettre aux administrateurs, ni la CDC ni Fabiana Giovannini ne se sont exprimées.

Mais de selon nos informations, et une source proche de l'office, ce renoncement de la part de Fabiana Giovannini serait sans rapport avec les dernières élections municipales de Bastia et sa lettre aux locataires de l'office dans laquelle elle saluait l'action engagée par le président de l'Exécutif de Corse pour la réhabilitation du parc locatif.