Nuits du Piano d'Erbalonga : quatre virtuoses de renom pour une 13ème édition inoubliable

Les Nuits du Piano d'Erbalonga, festival réputé pour ses performances exceptionnelles, s'apprêtent à offrir une 13ème édition mémorable du 29 juillet au 4 août. Cette année, quatre grands prix internationaux enflammeront la scène.

« Pour cette édition 2024, nous aurons des artistes aux personnalités très affirmées, fortes de contrastes, dotées d’une maîtrise technique irréprochable qui leur permettent de développer leur art au plus haut niveau. Nous avons apporté un choix tout particulier à l’élaboration des programmes car nous souhaitons que ces concerts soient ouverts au plus grand nombre. Depuis 13 ans, le prix des places reste inchangé avec bien sûr une offre de pass et la gratuité pour les enfants de moins de 12 ans. L’univers du piano s’offre à tous dans des lieux uniques que seule la Corse peut offrir. »

explique Patrice Moracchini, l'initiateur de l'événement.

Les deux premiers concerts se dérouleront dans la cour carrée du Palais des Gouverneurs à Bastia, tandis que les deux derniers se tiendront au Théâtre de Verdure d’Erbalonga, un cadre idyllique pour apprécier la musique en plein air. Le festival accueillera quatre pianistes de renommée mondiale. Andrey Gugnin, lauréat récent du concours international de piano de Dubaï, ouvrira les festivités le 29 juillet avec un programme incluant des œuvres de Mendelssohn, Brahms, Friedman et Liszt. « La programmation d’Andrey Gugnin, arrêtée depuis un an, intervient à un moment de sa carrière où il vient de remporter plusieurs grands prix. Une maîtrise technique impressionnante, un son flamboyant, une très grande énergie, autant de qualités développées sous l’autorité de son maître incontesté au conservatoire de Moscou, Vera Gornostaïeva. » détaille l'organisateur.



Dmitry Masleev, Grand Prix Tchaïkovski, enchantera le public le 31 juillet avec un récital entièrement consacré à Rachmaninov. « Le programme est consacré entièrement à Rachmaninov, et son talent s’exprime avec une sensibilité toute particulière, maîtrise technique irréprochable, une grande pudeur, un jeu jamais démonstratif », souligne Patrice Moracchini.



Le 2 août, Nikita Mndoyants, lauréat du Grand Prix Cleveland, dévoilera son talent dans un répertoire varié allant de Schubert à Prokofiev, avec une touche personnelle sur des œuvres de Chopin et Rachmaninov « un musicien très attachant, qui vient de sortir un CD consacré à Prokofiev, salué par la critique. Un pianiste rare à découvrir. »



Enfin, Claire Huangci, grande gagnante du concours Géza Anda en 2018, clôturera le festival le 4 août avec une prestation éblouissante comprenant des œuvres de Schubert et Gershwin. « Cette jeune pianiste américaine est animée par une curiosité dévorante pour des répertoires peu joués, mais prouve aussi sa polyvalence avec un éventail très large allant de Scarlatti à Bernstein », conclut Patrice Moracchini.



Les amateurs de musique et de paysages spectaculaires ne voudront pas manquer cet événement exceptionnel. Pour plus d’informations et réserver vos places, veuillez contacter le 06 20 25 23 10 ou visiter le site Billetweb