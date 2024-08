Nuciola di Cervioni : Une foire pour apprécier le fruit et ses nombreuses déclinaisons

Vendredi 23 août :

17h00 – ouverture de la foire

17h00 – Traverse : Conférence d’histoire avec Jean-Guy Talamoni et Marie Ferranti ‘La Corsitude de Napoléon Bonaparte’

21h00 – Place du musée : Pièce de théatre en langue Corse avec I Stroncheghjetta ‘In bed with Petr’Antonu’

Samedi 24 août :

11h00 – ouverture de la foire

16h00 – Place du Musée : jeux traditionnels pour enfants (ADECEC)

17h00 – Salle de la Mairie : Table ronde de littérature avec Marcu Biancarelli et autres auteurs associés à OMARA éditions

18h00 – Place du musée : Loto pour enfants (association ADECEC)

20h00 – Place de la Canonica : Ghjuventù in ballu (chants et danses traditionnels)

21h30 – Concert sur la traverse :

1ère partie : Ghjuventù Cerviuninca

2ème partie : Chjar di Luna

23h00 – Café de l’Avenue – Dj Camellu (bal)

Dimanche 25 août :

15h00 – Place du Musée : jeux traditionnels pour enfants (ADECEC)

16h00 – Place de l’église : Ghjuventù Cerviuninca (école de chant) – attellu cantu in paghjella (chants traditionnels associations : cantu in paghjella et Praticalingua)

17h00 – Place du Musée : loto pour enfants (association ADECEC)

18h00 – La Traverse : démonstration d’instruments traditonnels avec Ceccè Brunini

20h00 – Place de la Canonica : Panzetta Paradise (rock Corse)

21h30 – Concert sur la Traverse : I Chjami Aghalesi

23h00 – Café de l’Avenue : Spice Boys (groupe d’animation)