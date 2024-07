Nouvelle vague de chaleur de vendredi à mardi, la Haute-Corse en alerte à la canicule

Actuellement, l'ile connaît déjà des températures élevées, avec des maximales atteignant 30 à 33 degrés cet après-midi, et des valeurs locales pouvant monter jusqu’à 36°C dans les zones intérieures. Pour le week-end à venir et le début de la semaine prochaine, les prévisions annoncent une intensification de la chaleur.



Sur le littoral, les températures minimales devraient se situer entre 22°C et 24°C, avec une humidité notable et des vents faibles, tandis que les températures maximales varieront entre 32°C et 33°C. Dans l’intérieur de l’île, les températures minimales seront comprises entre 17°C et 21°C, avec des températures maximales souvent autour de 32°C à 34°C. Certaines zones comme le sillon central et la Castagniccia pourraient enregistrer des températures maximales atteignant 35°C à 37°C.



Pour cette raison le département est placé en Vigilance Jaune pour une situation météorologique à surveiller de ce vendredi 26 juillet 2024 à 12h00 jusqu’au mardi 30 juillet 2024 à 06h00.