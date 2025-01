Nouvelle interruption des liaisons maritimes entre la Corse et la Sardaigne : Core in Fronte appelle à des solutions urgentes

La liaison maritime entre la Corse et la Sardaigne est à nouveau à l’arrêt. Le ferry Moby Zaza, chargé de remplacer temporairement la Moby Giraglia en raison de problèmes techniques, est immobilisé depuis trois jours et ne reprendra pas ses rotations avant le 11 janvier. Cette interruption, loin d’être une première, complique la situation des voyageurs réguliers et impacte durement les travailleurs transfrontaliers. « Il n’y a plus de rotations entre Bonifaziu et Santa Teresa di Gallura depuis le 13 novembre dernier, et la ligne de substitution entre Portivechju et Golfo Aranci est tout aussi chaotique », dénonce Core in Fronte dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux ce vendredi 10 janvier.



Le mouvement indépendantiste pointe du doigt une rupture totale de la continuité territoriale, entraînant une véritable « odyssée » pour les passagers contraints de faire face à des retards et annulations à répétition.



Le principal problème réside dans la durée du trajet assuré par la Moby Zaza. Contrairement à la Moby Giraglia qui reliait Bonifaziu à Santa Teresa en 50 minutes, la traversée entre Portivechju et Golfo Aranci prend quatre heures. À cela s’ajoutent les arrêts réguliers de la ligne en raison des conditions météorologiques. « Les échanges humains, familiaux, sociaux et économiques sont mis à mal. Des petites entreprises sont acculées au dépôt de bilan. Le silence des ministères italiens et français et l’indécision politique de la Région de Sardaigne et de la Collectivité de Corse interpellent », poursuit le communiqué de Core in Fronte.



Face à cette situation jugée inacceptable, le parti nationaliste annonce une nouvelle initiative. Une réunion sera prochainement organisée pour rassembler celles et ceux qui souhaitent défendre une solution durable pour les liaisons maritimes entre les deux îles.