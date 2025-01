Nouvelle année, nouveau souffle pour la Galerie Noir et Blanc de Bastia

La Galerie Noir et Blanc, située sur la place du Marché à Bastia, inaugure 2025 sous un nouveau nom et une nouvelle organisation. En effet, l'association qui gère cet espace culturel devient désormais Festivale di u mercARTu. « Ce changement de nom s'inscrit dans une volonté de dynamiser la galerie et de l’ouvrir encore davantage aux artistes et au public », confie France-Anne Van Peteghem, fondatrice et directrice de la galerie.



Outre le nom, c'est un véritable travail d’embellissement qui a été entrepris. « Nous avons transformé l'atmosphère des trois salles du bas en apportant des éléments chaleureux comme des tapis, une nouvelle ambiance sonore et des plafonds noirs. Les œuvres sont désormais mises en valeur grâce à des cimaises métalliques et un éclairage amélioré », précise France-Anne Van Peteghem.



L’organisation de l’espace se réinvente également : à partir de février, la galerie met en place un test de six mois pour les expositions individuelles dans les salles du bas. La première artiste à inaugurer ce format sera Chantal Pantanacce. Les deux salles du haut quant à elles accueilleront des œuvres emblématiques d’artistes, constituant une sorte de vitrine renouvelée tous les deux à trois mois, en lien avec les festivals. Cette nouvelle organisation sera ajustée en fonction des retours du public et des artistes.



Pour cette première exposition de l'année, la galerie offre une rencontre avec deux artistes de talent : Frédérique Vallerotonda et Ariane Maugery. Frédérique Vallerotonda, présente dans la grande salle du haut, livre une abstraction vibrante où les corps deviennent des mouvements dansants, portés par une palette colorée. « À travers ses œuvres, elle exprime la liberté et la passion d’une vie de femme indépendante », explique France-Anne Van Peteghem. Dans la petite salle du haut, Ariane Maugery, docteur en arts plastiques et sciences de l’art, propose une expérience multidimensionnelle où vidéo, photographie, dessin et peinture se mêlent à une dimension sonore, explorant l'instant et le mouvant.



Dans la salle du bas, les visiteurs pourront aussi découvrir ou redécouvrir les œuvres de nombreux artistes dans un format plus intime, parmi lesquels Azara Janine, Agnello-Tafani Simone, et Battesti Jeannine, pour n’en citer que quelques-uns. Une attention particulière est portée aux œuvres de René-Marcel Mangin, qui présente des sculptures de bateaux.





Les horaires d’ouverture sont les suivants :