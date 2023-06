Nouveau bâtonnier de Bastia, Benoît Bronzini de Caraffa, avocat et vigneron

Benoît Bronzini de Caraffa n'est pas du genre à se livrer facilement. Assis dans son fauteuil, le futur bâtonnier de l'Ordre des avocats relate timidement son parcours de vie. Cet acharné de travail, qui se lasse rapidement et qui a toujours besoin d'être occupé, a été élu le 25 mai 2023 nouveau bâtonnier de l'Ordre des avocats de Bastia pour la période 2024/2025. Il se formera auprès de l'actuel bâtonnier, Jean-François Filippini, avant de lui succéder le 1er janvier 2024.



Pour l’avocat de 49 ans, ce mandat de bâtonnier « va dans la logique de quelqu’un qui s’intéresse aux affaires politiques ». Avant de se présenter à cette élection en 2022, Benoît Bronzini de Caraffa avait déjà été élu en tant que membre du conseil de l’ordre des avocats en 2008, avant de se consacrer quelques années plus tard à la défense de ses confrères en devenant syndicaliste. Pour ce boulimique de travail devenu amoureux du droit sur le tard, cette nouvelle charge lui permettra de faire rentrer sa profession dans la modernité.

Depuis les lois Macron de 2015 sur l’exercice des professions libérales, le métier d’avocat a évolué vers de nouvelles activités, une vraie révolution qui a toujours du mal à être digérée. « Traditionnellement, l'avocat c'est celui qui porte la voix des gens en justice, mais c'est une vision classique des choses. Aujourd'hui, un avocat fait du conseil mais aussi de la rédaction d'actes. C'est très nouveau pour nous et il faut s'ouvrir à ça ».



La première partie de la profession de foi du nouveau bâtonnier concerne cette ouverture aux yeux du grand public. Me Bronzini de Caraffa, qui voit d’un bon œil cette évolution du métier, souhaite inciter ses collègues à mettre en avant ces nouvelles activités qui ne sont pas forcément connues du grand public. « Tout cela est tellement nouveau pour nous que cela signifie que nous devons mettre à jour notre déontologie et la manière dont nous nous organisons ».

Les deux autres aspects mis en avant par le nouveau bâtonnier pour son élection correspondent à une meilleure gestion financière de l’ordre des avocats et un renforcement de la cohésion au sein de cette profession pour qui « la solidarité n’est pas un vain mot » selon son nouveau référent.



Un métier qui lui coule dans les veines



Ce désir de rendre la justice, il l’a développé en vivant en Corse, île sur laquelle il n’est pas né mais où il vit depuis l’âge de deux ans. « Quand on est très jeune, on pense qu'on va pouvoir changer les choses dans le pays dans lequel on vit, se remémore le bâtonnier. Je me suis éveillé à la politique lors de la guerre entre les nationalistes, où il y avait un mort par jour. Forcément, ça marque un peu et on se dit qu'on pourrait peut-être y changer quelque chose ». Sa manière de faire bouger les choses en Corse, Benoît Bronzini de Caraffa la pratique en défendant ses habitants dans les tribunaux.



En endossant le rôle de bâtonnier, Benoît Bronzini de Caraffa prolonge un héritage familial qu’il n’avait initialement pas prévu de suivre. Car si le droit n'est pas sa vocation première, elle n'est pas pourtant pas chose inédite dans sa famille, puisque bon nombre de ses ancêtres, dont le premier fut Antoine-Sebastien Caraffa, était lui-même avocat à Bastia en 1797. D’ailleurs, le cabinet qu’il occupe sur le boulevard Paoli était déjà celui dans lequel travaillait son grand-père.