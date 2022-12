"Nous ne savons pas où nous allons aller" : à Ajaccio, l'immeuble le Patio totalement interdit d'accès

Un premier éboulement après la tempête du 18 août

Dépêchés sur place suite au glissement de terrain, les services d’astreinte de la Ville d’Ajaccio avaient constaté samedi que « le chantier situé à l’aval de l’immeuble le Patio 1 est probablement à l’origine des désordres survenus ». Dans le cadre de ces travaux pour construire un nouvel immeuble, le Patio II, un important terrassement a été effectué en contrebas du premier bâtiment. Si bien que c’est désormais un trou béant de plusieurs mètres de profondeur que les habitants du Patio I pouvaient apercevoir de leur terrasse. Un chantier mené par le même promoteur, Michel Majdi Amhan, qui suscite l’agacement des résidents. « L’année dernière, nous avons été réveillés un matin car l’immeuble tremblait à force que les tractopelles grattent juste en-dessous. Et puis, il y a aussi eu un premier éboulement après la tempête du 18 août », rappelle Lucas. L’évènement avait déjà conduit la mairie d’Ajaccio à prendre un arrêté demandant l’interruption des travaux tant qu’une consolidation des fondations du Patio n’aurait pas été réalisée. « Les investigations techniques en cours permettront de déterminer si ces désordres successifs sont liés et si les obligations fixées par cet arrêté ont été correctement exécutées », relève d'ailleurs la municipalité.



Face au trou qui se creusait de plus en plus au pas de sa porte, Dominique indique pourtant qu’il restait toutefois serein. Du moins au départ. « Nous nous disions qu’ils savaient ce qu’ils faisaient. Mais apparemment, ils ont fait un travail d’abruti », tonne le locataire, concédant cependant avoir constaté des incohérences. À ses côtés, Christian, son propriétaire, très présent depuis samedi matin, confie : « J’ai acheté l’appartement dès qu’il a été terminé. Il n’y avait aucun souci. Les soucis ont commencé quand ils ont commencé les travaux du Patio II. Nous nous sommes aperçus qu’ils ont gratté vraiment très près des fondations du Patio I pour faire le terrassement, on ne comprend toujours pas pourquoi. Quand on a vu qu’ils s’approchaient autant de l’immeuble, cela a amené une certaine inquiétude ». « Je suis tombé des nues samedi. Et là ce matin, j’ai appris que des occupants ont entendu des bruits cette nuit et que par mesure de sécurité, la mairie a décidé de fermer l’immeuble. Pour l’instant, nous n’en savons pas plus. Nous attendons », reprend-il. Les larmes aux yeux, il livre encore : « Cela me fait beaucoup de peine pour mes locataires, d’autant plus que je les aime beaucoup. Et puis, je suis agacé de voir des immeubles sortir de terre tous azimuts. La rocade est sclérosée, elle ne ressemble plus à rien ».



Une enquête préliminaire ouverte

Après le glissement de terrain et l’évacuation du Patio I, dimanche, le parquet d’Ajaccio a ouvert une enquête préliminaire du chef de "mise en danger de la vie d’autrui". « Cette enquête aura notamment pour objet de vérifier que toutes les prescriptions réglementaires ont bien été prises par les professionnels de la construction pour assurer l’intégrité des fondations de l’immeuble, y compris en cas d’intempérie », a signifié le procureur de la République d’Ajaccio, Nicolas Septe, dans un communiqué de presse.



« Il est désormais de la responsabilité du constructeur et du syndic de copropriété du Patio 1 de justifier des travaux entrepris à proximité immédiate de l’immeuble et d’apporter les éléments techniques permettant de déterminer s’il est menacé dans son intégrité. Le cas échéant, ils devront préciser la nature des travaux envisagés et leur calendrier. Il s’agira alors de les réaliser, dans les meilleurs délais, afin de garantir le retour des résidents en parfaite sécurité dans la résidence. L’accès à l’immeuble sera subordonné à cette exigence », a pour sa part fait savoir la mairie d’Ajaccio ce lundi soir.