Un immeuble risque de s'effondrer à Ajaccio : 36 personnes évacuées

Le bâtiment qui se trouve boulevard Louis Campi à Ajaccio, était occupé par 36 personnes au moment des faits. Dès que l'alerte a été lancée, vers 11 heures, suite à un éboulement de terrain quelques mètres survenu sous l'habitation, un protocole de sécurité a été d éclenché l a vingtaine de foyers qui vivent dans le bâtiment ont été évacués par les sapeurs-pompiers et les agents du service technique de la mairie qui sont toujours sur place.



Un géotechnicien expert en bâtiment et des techniciens du bureau de contrôle de l ' APAVE sont attends sur plac e à 14 heures pour vérifier la structure et décider si les occupants peuvent réintégrer ou pas leurs logements, nous indiquent le sous-préfet de Sartène, Gaël Rousseau, et Jean-Joseph Folacci, directeur général des services techniques due la mairie d'Ajaccio, qui se trouvent sur place où une cellule de crise a été ouverte.



La municipalité a immédiatement ouvert u n centre d' hébergemen t temporaire à l'école Salines 6 pour y accueillir les habitants qui n'ont pas pu aller chez des proches. Des solutions de relogement sont à l'étude.



Plus d'infos à venir