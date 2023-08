"Nos amis à 4 pattes" à Calvi : le refuge sature depuis le début de l'été

Chaque été, alors que la saison touristique bat son plein, une autre tendance beaucoup moins réjouissante se dessine : l'abandon des animaux de compagnie. Cette période est tristement connue pour être celle où les abandons d'animaux atteignent un pic dramatique. Selon la fondation 30 Millions d’amis, chaque année, près de 100 000 animaux sont abandonnés, dont 60 000 durant l’été en France. Et la Corse n'échappe pas à cette sombre réalité.

Pour les refuges de l'ile, l'été devient une période critique, marquée par une hausse significative du nombre d'abandons. Sylvaine, bénévole dévouée de l’association "Nos amis à quatre pattes" à Calvi, témoigne : « Cette année, nous constatons une augmentation alarmante des abandons, et les motifs invoqués sont souvent invraisemblables. Certains propriétaires justifient leur geste en prétextant des changements de vie mineurs, comme une grossesse ou un déménagement. D'autres abandonnent leurs animaux sans la moindre considération, quel que soit leur âge. Le coût des croquettes, qui a augmenté de 17% en Corse depuis 2022, est également pointé du doigt par certaines associations locales comme l'une des raisons de cet abandon massif. »



Et alors que les refuges sont saturés, les adoptions, elles, se font de plus en plus rares. « Aujourd’hui, j’ai fait moins d’adoption que l’année dernière. Il y a une vraie chute des adoptions. On espère que ça va repartir, notamment quand les gens vont rentrer de vacances, mais on ne sait pas si ça va s’ améliorer », continue la bénévole.



Les animaux abandonnés sont souvent traumatisés et souffrent de problèmes de santé liés au stress, à la malnutrition ou aux maladies contractées dans la rue. Ils ont besoin de soins vétérinaires considérables pour se rétablir, ce qui alourdit encore plus la charge financière des refuges. Alors adopter un animal de compagnie est un engagement sérieux et de longs termes. « Il faut bien réfléchir à deux fois avant d’adopter un chien. On n’abandonne pas les enfants donc pourquoi abandonner un chien ? », s’indigne Sylvaine.



"La stérilisation est impérative"



En plus de l'abandon direct, la non-stérilisation des animaux de compagnie conduit à la prolifération des animaux errants « Les gens ne font pas du tout stériliser leurs animaux, ce qui fait que cette année, on a un afflux de chiot qui est épouvantable. La première chose à faire, c’est de castrer les mâles et de stériliser les femelles. C’est trop facile de nous appeler et de nous demander de récupérer une portée de sept chiots parce qu’ils n’ont pas stérilisé leurs femelles. La stérilisation est impérative ». De plus, l'importance de l'identification des animaux par une puce électronique est à souligner. « Il faut vraiment passer par la puce électronique. En plus, ça ne coûte pas très cher. On a beaucoup de chiens qui nous sont ramenés et comme ils ne sont pas pucés, on ne retrouve jamais les propriétaires donc ils restent au refuge », explique Sylvaine.



La responsabilité des propriétaires d'animaux ne s'arrête pas à la stérilisation et l'identification, elle comprend également l'éducation. « S’ils ne sont pas capables d’éduquer un chien, il faut prendre des cours d’éducation. Tout le monde ne peut pas éduquer un chien, donc on nous le ramène en nous disant : il mord où il aboie. Ce n'est pas la faute du chien, c'est juste que les gens ne les éduquent pas », conclut-elle.



Il est important de rappeler que l'abandon d'animaux est non seulement cruel, mais aussi illégal. Selon le Code pénal français, l'abandon d'un animal domestique est passible de deux ans de prison et de 30 000 euros d'amende.