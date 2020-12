Noël en Corse : sécurité renforcée aux abords des lieux de culte

Après les attentats des derniers mois, à la veille de Noël, Gérald Darmanin appelle à la plus grande vigilance et demande aux préfets de "renforcer significativement" la surveillance des lieux de cultes et des offices jeudi et vendredi à l'occasion des fêtes de Noël, alors que le plan Vigipirate est toujours à son niveau maximal.



"Merci d'assurer un maximum de mobilisation visible de nos forces de sécurité aux abords immédiats des églises et des temples dans cette période de risque élevé d'attentat", écrit le ministre dans un télégramme envoyé mercredi 23 décembre aux préfets.



En Corse, comme dans le reste du Pays, les préfectures de concert avec les communautés religieuses ont identifié les sites plus sensibles ainsi que les horaires des cérémonies afin de mettre en ouvre des mesures de protection et "rassurer les chrétiens", comme demandé par le ministre.

Même s'il est impossible de mettre des policiers devant toutes les églises catholiques, les temples protestants et le édifices orthodoxes, il y aura des patrouilles dynamiques qui surveilleront les lieux de culte pendant ces deux jours et des gardes statiques pendant les offices.