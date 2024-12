Neige : équipements spéciaux obligatoires pour franchir les cols corses

La première neige est apparue bien tôt cette saison, puisque le Monte Ritondu a été coiffé de quelques millimètres le vendredi 13 septembre dernier ! Une neige qui est revenue en force et de manière plus conséquente le 21 novembre avec des températures qui avaient fortement chuté dans le Cortenais. Mais cette fois c’est la tempête Darragh qui sévit depuis hier samedi à travers cette goutte froide qui touche également la Corse depuis la nuit dernière.





C’est en deuxième partie de nuit que les premiers flocons ont fait leur apparition à Vizzavona, mais également au col de Sevi, au col de Vergio, au col de Verde ainsi que sur les stations de Ghisoni et d’Ascu.

Si à Vizzavona, la route a été mise au noir très tôt ce dimanche matin, en revanche, les équipements spéciaux restent obligatoires pour franchir les autres cols, tandis que la circulation des véhicules articulés y est interdite.

Ailleurs, les équipements spéciaux sont fortement recommandés d’autant que les prévisionnistes de Météo France annoncent de nouvelles précipitations neigeuses cette nuit ainsi que demain dans la journée, même si les quantités attendues devraient rester faibles. Pour autant, selon les responsables du service des routes de la CdC, il n’y a pas eu de problème particulier pour franchir le col de Vizzavona.





Ce dimanche, la Corse est placée en vigilance jaune pour les phénomènes de neige, verglas et avalanche, et ce, jusqu’à demain. Les températures maximales relevées ce dimanche par Météo France étaient bien en dessous des normales de saison avec 10° à Bastia et 7° à Corte. Quant aux températures ressenties, elles étaient de l’ordre de 4° à Corte, par exemple, en raison du vent de nord soutenu. On relevait par ailleurs -1° à Vizzavona ainsi que -4° sur le relief.





Quelques averses seront encore possibles ce lundi tout au long de la journée avec une limite pluie-neige située à 1 000 mètres d’altitude. Les températures devraient se situer entre 8° et 11° avec seulement 14° en Plaine Orientale. Mardi retour au calme, mais le temps devrait rester couvert tout au long de la journée