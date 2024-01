Nazione, un nouveau mouvement indépendantiste créé ce dimanche à Corte

Ce dimanche 28 janvier, à l'issue d'une assemblée générale constitutive lancée par A Chjama Patriotta, un nouveau parti indépendantiste baptisé Nazione a vu le jour. Cette démarche de refondation du mouvement national avait débuté en octobre dernier après l'appel du FLNC à une refondation patriotique, auquel l'associu Patriotti avait répondu favorablement. Ghjuvan Filippu Antolini, lors des Ghjurnate Internaziunale di Corti, avait annoncé la disponibilité de l'association des prisonniers politiques à s'engager dans cette démarche. Dans les semaines qui ont suivi, Patriotti avait activement promu une nouvelle démarche axée sur les fondements du nationalisme corse. "Notre première réunion d’octobre a connu un immense succès, car visiblement il y avait une attente de la part des militants, mais surtout de celles et ceux qui ne faisant plus partie d’aucune structure, ainsi que de nombreux sympathisants", a expliqué Ghjuvan Filippu Antolini. A travers les réunions et les quelque 600 personnes rencontrées, les thèmes comme la colonisation de peuplement, la spéculation immobilière, la drogue, la cherté de la vie revenaient dans les discussions comme un leitmotiv. "Des thèmes que les gens nous ont demandé de défendre, car ils n’en peuvent plus de ne plus entendre parler corse, de voir se créer des associations pour interdire que les cloches sonnent, pour attaquer la langue corse, etc. On ne peut plus accepter cela et nous avons décidé de structurer cette démarche. Nous avons appelé toutes et ceux se reconnaissant du mouvement indépendantiste de se retrouver ce dimanche à Corte pour une assemblée générale constitutive".



Et parlant de colonisation de peuplement, Ghjuvan Filippu Antolini, en ouverture de séance devant plus de 500 personnes réunies dans l’amphi Ettori de l’Université de Corse, martelait des chiffres jugés aberrants : "Nous étions 250 000 il y a 20 ans, nous sommes aujourd’hui 350 000. C’est exactement la même chose que si les USA avaient 130 millions d’habitants dans le même laps de temps et tous issus de l’immigration. Ce sont des éléments qui changent notre société et nous ne voulons pas disparaître", a martelé le leader de Patriotti. C’est à huis clos que se tenait cette réunion, et après plusieurs heures de débats, il était décidé de créer un nouveau mouvement indépendantiste dont l’objectif est de créer les conditions de l’indépendance pour aller vers une République démocratique.



L’assemblée générale a décidé également de ne pas élire un secrétaire général, mais il y aura des secrétariats nationaux pour représenter les différentes régions de l’île. Tout comme il n’y aura pas d’exécutif, car le mouvement fonctionnera de manière collégiale à travers une coordination, en revanche trois porte-parole de Nazione seront élus lors de la prochaine assemblée générale de ladite coordination.