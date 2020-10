Naufrage dub "Be Bop" à Ajaccio : une information judiciaire contre X pour homicides involontaires

Cette information judiciaire menée par un juge d’instruction pour "pour mise en danger de la vie d’autrui, homicides et blessures involontaires" a été ouverte « après les premiers éléments de l’enquête » de la gendarmerie maritime, a précisé, ce mardi, à l’AFP la procureure de la République d’Ajaccio, Carine Greff.« On s’interroge sur des omissions de porter secours voire un homicide involontaire parce que des demandes d’abris dans différents ports pourraient avoir été refusées », a-t-elle ajoutéL’audition de la rescapée de la tragédie du Be Bop, qui avait regagné la côte à la nage puis donné l'alerte, avait débouché sur l’ouverture d’une enquête pour non-assistance à personnes en péril après une première procédure pour recherche des causes de la mort ouverte dès la découverte du premier corps, investigations confiées à la gendarmerie maritime.