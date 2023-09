Nativité de la Vierge : voici les principales célébrations en Corse

Chaque 8 septembre, plusieurs milliers de fidèles arpentent a Scala di Santa Regina pour monter à Casamaccioli où la fête alterne animations, traditions et célébrations religieuses. Cette année la fiera di A Santa revient du 7 au 10 septembre.Coté religieux, le 7 septembre se tiendra une messe solennelle de la veille à 21 heures suivie d'une procession aux flambeaux.Le 8 septembre, jour de la nativité de la vierge, une messe présidée par l’Évêque de Corse, Monseigneur Bustillo aura lieu à 10h30 suivie par la Granitula, la célèbre procession en forme d’escargot se tiendra à midi. Deux autres messes des pèlerins autonymes lieu le samedi et le dimanche à 11h15.L’entrée de la foire est gratuite et les animations musicales offertes par l’association niulinca.Depuis son inauguration en 1677, à l'occasion de la nativité de la vierge Marie, l'église de Notre Dame de Lavasina accueille chaque année près de 3 000 personnes au soir du 7 septembre au soir pour prier et suivre la procession au bord de mer. Cette année, la procession mariale aux flambeaux aura lieu à 21 heures et avant la messe en présence de l’Évêque de Corse, Monseigneur Bustillo.Le vendredi 8 septembre plusieurs messes se succéderont à 8 heures, 9 heures, 10h30 et 18h30.A Pancheraccia la Vierge est apparue au 18 ème siècle à une petite fille perdue. Depuis ce jour, ce village est devenu un lieu de pèlerinage en Corse où A Madonna y est célébrée les 7 et 8 septembre.Le 7 à 20h30 la traditionnelle procession aux flambeaux de l'église paroissiale jusqu'au sanctuaire, une messe sera célébrée. Le 8 septembre, il y aura une messe à 10h30 et une deuxième à 16h00.