Nativité de la Vierge : la Corse a célébré A Santa

Terre mariale par excellence, l’île compte au moins huit sanctuaires mariaux qui ont chacun eu ce 8 septembre leur pèlerinage. De Bunifaziu au Niolu, en passant par Loreto ou Pancheraccia, chaque territoire a sa légende et son histoire et tout au long de la journée plusieurs processions et messes ont lieu aux quatre coins de l'ile. Mercredi soir, le pèlerinage de Lavasina a marqué le début des cérémonies marialesComme à Casamaccioli ce jeudi, hier soir l'évêque de Corse, Mrg Bustillo, était à Lavasina pour célébrer la messe qui a eu lieu après la traditionnelle procession aux flambeaux qui a lieu chaque année pour honorer Notre Dame des Grâces et son tableau miraculeux dont la légende remonte au 17ème siècle. Une religieuse franciscaine de Bunifaziu s’y réfugia lors d'une tempête alors qu’elle se rendait en pèlerinage à Gênes pour obtenir la guérison de maux qui paralysaient ses jambes. Elle oignit ses jambes d'huile de la lampe qui éclairait le tableau de la Vierge et guérit instantanément. Depuis, les nombreux ex-voto exposés dans le couloir du couvent témoignent, comme à Pancheraccia, de guérisons inexplicables.Pour de nombreux Corses, A Santa di U Niolu à Casamaccioli c'est la fête la plus importante. Ce pèlerinage, le plus ancien et le plus important de l’île, continue de déplacer, chaque année, les foules. Vêtue de son manteau d'apparat, la Vierge part en procession et remonte la rue principale du village jusqu'au champ de foire où plus d'une centaine de confrères, venus de toute l'île, portent la statue et déroulent au rythme des chants sacrés, la traditionnelle Granitula, la procession des pénitents. Ce jeudi de centaine de fidèles étaient présents pour célébrer A Santa, comme on le voit sur cette vidéo de l'Eglise de Corse