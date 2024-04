Natation : Thomas Leccia bat les records de Corse à Chalons-sur-Saône

Après avoir amélioré son propre record corse des 17 ans lors des séries du 50 m brasse en 30’05, Thomas Leccia de Bastia Natation a battu le record de Corse toutes catégories en réalisant un temps exceptionnel de 29’88. Ce record datait de 2016 et était précédemment détenu par Thomas Rabeisen de l'ASPTT Bastia. "Ces résultats témoignent du talent et du dévouement de Thomas Leccia, mais également du travail assidu de ses entraîneurs David et Abed." indique le club. "Leur engagement a porté ses fruits et a permis à Thomas de réaliser ces performances remarquables."



Le prochain défi pour Thomas Leccia sera les championnats de France N2, qui se tiendront du 16 au 19 mai à Melun, où il sera accompagné de sa partenaire de club Elena Fiorentini.