Murateddu lance les festivités en l'honneur de San Ghjaseppu

Il y avait beaucoup de monde ce mardi 19 mars, à Murateddu pour les célébrations en l'honneur de San Ghjaseppu. La soirée a débuté par une messe empreinte de ferveur, conduite par l'abbé Charles-Edouard et assistée par une foule nombreuse. À l'issue de la cérémonie, la procession de la statue du saint a traversé les rues du village, témoignant d'un moment sacré partagé.



Une atmosphère conviviale a marqué cette première soirée, conclue par un vin d'honneur. Les festivités se prolongeront tout au long du week-end, orchestrées par le comité des fêtes local. Voici un aperçu du programme prévu sur la place du village :



Vendredi 22 mars :

- 11h : Marché mettant en avant les produits des producteurs locaux et des artisans.

- 19h : Soirée dédiée aux chants corses.



Samedi 23 mars :

- 9h : Concours de boules en doublettes.

- 11h : Marché des producteurs et artisans locaux, avec des activités ludiques pour les enfants.

- 22h : Bal animé par le DJ Jason.