Municipales à Lisula : Michel Frassati confirme qu'il conduira une liste d’ouverture et de rassemblement, initiée par des nationalistes

Michel Frassati communique :

Per u Riacquistu Lisulanu

"Je vous confirme que je conduirai une liste d’ouverture et de rassemblement, initiée par des nationalistes. L’ambition qui m’anime est de mettre au service de ma ville natale l’expérience plurielle que j’ai pu acquérir dans les domaines professionnel, administratif, culturel et associatif. De plus, ma disponibilité, désormais totale, me permettra de vivre pleinement cet engagement.





La démarche que nous souhaitons incarner vous sera proposée prochainement. La liste que j’aurai l’honneur de conduire sera composée de citoyennes et de citoyens, uniquement préoccupés par le bien commun et pleinement engagés à des titres divers dans la vie de notre commune.

L’évolution politique et le changement de paradigme intervenus ces dernières années ont indéniablement changé la perception que bon nombre de Corses ont de leur pays et de son devenir. Aujourd’hui c’est bien le changement de société qui en découle que nous voulons enraciner ici même. Il aurait été inconcevable que les idées qui, dans leur pluralité, ont engendré cette transformation ne soient pas représentées dans la Cité Paoline.





Le projet élaboré par les femmes et les hommes qui s’identifient à notre démarche se fixe également pour objectif majeur d’enrayer le déclin que connaît notre ville. Celui-ci n’est pas inexorable, il s’agit avant tout d’avoir le courage politique de proposer d’autres choix de développement, afin de rendre à L’Isula Rossa sa vitalité démographique, ainsi que son rayonnement aux plans culturel et économique, en prenant soin de ne laisser personne, notamment les plus anciens, les plus démunis et les plus fragiles sur le bord de la route. Il va de soi qu’il faudra mettre fin à l’anarchie urbanistique et environnementale actuelle et s’inscrire pleinement dans la transition écologique Il nous faudra in fine donner corps à un véritable « riacquistu lisulanu », aux plans sociétal, culturel et linguistique.





Cette démarche, je l’ai dit, a vocation à s’ouvrir et à rassembler bien au-delà d’une seule famille politique, sur des valeurs humanistes et universelles, tournant résolument le dos à l’intolérance et à l’exclusion.





Ripigliaremu cusì u sensu stessu di u missagiu ch’ellu ci hà lasciatu Pasquale Paoli, u fundatore di a nostra cità. È ind’è u filu di u so prugettu, faremu inseme di l’Isula una cità fraterna è generosa per i so figlioli è per tutti, fiera di u so modu di campà è ricca di a so apartura nant’à u Mediterraniu".