Municipales. Adjoint au maire sortant, Jean-Marc Borri, se présente à Montegrossu

"Ma candidature s'inscrit dans la continuité de mon engagement dans l’équipe municipale de la mandature qui s’achève. Elle tient avant tout à la motivation et la détermination qui est la mienne ainsi que celle de tous mes colistiers, d’agir et d'œuvrer pour l’intérêt de notre commune, de ses habitants auxquels nous sommes tant attachés.

Le projet qui porte notre liste "Montegrossu Unitu" s’appuie essentiellement sur un objectif " u campà bè in Montegrossu" avec la mise en valeur de notre territoire et en particulier les joyaux qui sont les trois villages. Il est important de faire en sorte que nos jeunes aient envie et surtout aient la possibilité de rester vivre dans un environnement privilégié et accueillant et travailler à améliorer sans cesse le quotidien de tous.

Pour cela, il faut évidemment établir une feuille de route avec un programme qui est composé de gros dossiers tels que l’assainissement, les travaux de rénovation de l’église de Montemaiò, (ces deux dossiers et on déjà fait l’objet d’étude préalable), l'établissement d’un PLU, l'aménagement de l’aire de stationnement dans chaque village.

Ainsi que d'autres objectifs tout aussi prioritaires. La pérennisation de l’école, le développement de l’activité économique en encourageant l’ouverture de nouveaux commerces, le partenariat avec le monde associatif et culturel, continuer à œuvrer en faveur de la langue corse, favoriser la protection de notre environnement, encourager les initiatives liées à l'agriculture, veiller à maintenir le lien social, encourager le civisme et l'esprit citoyen, pour le respect mutuel et la propreté en particulier.

L’enthousiasme et " u spiritu Montegrossincu" qui nous animent, Nous permettent, je l’espère avec l’aide de tous nos administrés, d’atteindre nos objectifs".



La commune de Montegrossu est composée des villages Montemaiò, Lunghignani et Cassani.



Liste des 11 colistiers

Jean-Marc Borri,

Alban Agostini,

Tamara Bernard,

Denis-François Branjonneau,

Marie-Antoinette Mambrini,

Diego Mariani, Louis Mariani,

Jean-Marc Rocchi,

Jacques Vaccarezza,

Maria-Serena Volpei-Aliotti,

Emilie Watin

Jean-Marc Borri se définit comme un candidat qui se veut rassembleur dans cette particularité, aux côtés de colistiers animés d'un même état d'esprit : celui d'œuvrer tous ensemble pour ces trois villages.