Municipales 2020 : Présentation de la liste « Spartimu l’avvene – Partageons l’avenir » de Jean-Sébastien De Casalta

«Cette liste est composée de personnes qui partagent les mêmes valeurs, les mêmes visions pour Bastia. Des Bastiaises et des Bastiais fiers de leur ville, représentatifs de tous nos quartiers, certains plus aguerris à la politique et pour d’autres ce sera leurs premiers pas dans l’action publique» déclarait l’ancien bâtonnier de Bastia. Et lors de cette présentation, le candidat d’énumérer ses projets pour «un Bastia sur le déclin, en anémie » : le port de la Carbonite tout d'abord, «une nécessité pour la ville pour remplacer un port aujourd’hui obsolète et insécure, tout en étant à l’écoute des personnes qui nourrissent des inquiétudes face à ce projet »; le stationnement avec « un parking sous la place Saint- Nicolas et un autre à Toga »; les transports, rendre la ville attractive, retrouver la solidarité « avec des services tournés vers la population en étant attentifs à ceux qui se sentent oubliés, délaissés »….



Liste « Spartimu l’avvene – Partageons l’avenir » de Jean-Sébastien De Casalta. Jean Sébastien de Casalta, avocat, ancien bâtonnier Françoise Vesperini, cadre de direction au centre hospitalier de Bastia François Tatti, président de la CAB, président du MCD Marie-Françoise Dussol, inspectrice des finances publiques à la retraite José Martelli, dentiste, président délégué du PRG Marie-Claire Poggi, masseur-kinésithérapeute Pierre Nicolaï, médecin généraliste Danielle Belgodère, médecin hospitalier Jean-Jacques Vendasi, dirigeant d’entreprises Saphia Belkorche, greffier Ange Lorenzi, dirigeant d’entreprise Sarah Battisteli, fonctionnaire à l’hôpital de Bastia Dominique Rossi, retraité Laurence Mori, cadre d’entreprise Jean-François Mattei, agent de maîtrise EDF Maryse Petot, assistante maternelle Frédéric Poletti, ingénieur Audrey Nicoli, Conseillère formatrice Antoine Piacentini, artisan-couvreur Laura Morganti, employée Jean-Claude Mouries, praticien hospitalier Laurine Caviglioli, professeur , Antoine Motta technicien espaces verts Andrée Savelli, employée de commerce Christian Albertini, chef d’entreprise Océane Baldocchi, infirmière libérale Pierre Joseph Celi, agent immobilier Marie Catherine Durousseaud, agent d’entretien Denis Mariotti, auto entrepreneur Vanessa Paoli-Frau, professeur Angie Lorenzi, fonctionnaire territorial en retraite Sophie Lalanne, thérapeute Jérôme Graziani, serveur Madeleine Ferrandi, assistante de direction Jean-François Canasi, agent de sécurité incendie Nathalie Chartier, agent polyvalent de cafétéria Jean Gianno, gérant de société Anissa Benyahia, en recherche d’emploi Noureddine Arrouche, boulanger pâtissier Davina Rasuri, employé de commerce Laurent Andreoli, couvreur Henriette Baccarelli, fonctionnaire territoriale en retraite, Pasquin Cristofari, retraité du ministère des affaires étrangères

Conseillers municipaux supplémentaires

44. Marie-Joëlle Luccini, fonctionnaire territoriale en retraite

45.André Biaggini, ouvrier à la retraite 44. Marie-Joëlle Luccini, fonctionnaire territoriale en retraite45.André Biaggini, ouvrier à la retraite