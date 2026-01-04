Motocyclisme - Le MCES en verve à la Coupe de France des Régions

Les boucles de Chanac, en Lozère, accueillaient lors du week-end des 21 et 22 mars la Coupe de France des Régions d’enduro. Une compétition de très haut niveau qui a rassemblé plus de 600 pilotes représentant les clubs, les ligues mais aussi les Teams France.



Le Moto Club de l’Extrême Sud y était présent avec un trio de pilotes composé de Jean Maisetti, Damien Natali et Paul Giovannoni.



Après une entame, dimanche matin, lors des chronos officiels, plutôt compliquée, le trio porto-vecchiais devait réaliser une deuxième partie de compétition de meilleure facture l’après-midi, et ce malgré la pluie.



Au terme de cette prise de contact avec le haut niveau hexagonal, l’équipe du Moto Club de l’Extrême Sud décrochait une très belle 17e place au classement général, sur 62 équipages en lice dans cette catégorie.



La prochaine étape sera locale avec, dès ce dimanche 5 avril, l’ouverture de la saison nationale de cross-country sur le tracé de la route de Bonifacio.



Le trio de la Cité du Sel va se retrouver prochainement pour le compte du championnat de Ligue de Provence, alors que, de son côté, Damien Natali va prendre part à l’ensemble du championnat de France d’enduro.