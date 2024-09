Morani-Plage : 4 mises à feu contre le Parc aventure

"Le parc aventure de Moriani a été victime d'un incendie volontaire. Il restera donc fermé jusqu'à nouvel ordre.Cet acte malveillant visait clairement à empêcher l'exploitation de l'accrobranche" affirment sur les réseaux sociaux les dirigeants de la structure qui ajoutent que "le parc devait être ouvert toute l'année, avec une vocation particulière pour nous les Corses, afin de proposer des activités de loisirs pour nos familles et nos enfants. Mais on nous empêche d'offrir cet espace de détente."

Parc Aventure souligne encore que "les parcours les plus touchés par l'incendie sont ceux destinés aux enfants : le parcours Pitchoune et le parcours Jaune.

Symboliquement, c'est une attaque contre nos enfants.

"Nous nous sommes battus pour offrir du loisir à l'année. C'est une véritable tristesse et honte !" indiquent les responsable du parc qui, forts des nombreux soutiens reçus à commencer par la mairie de San Nicolao (voir ci-dessous), entendent poursuivre leurs activités.

"Cet acte de malveillance n’est pas la fin de notre aventure. Au contraire, c’est un défi que nous relèverons avec courage et détermination. Nous allons tout faire pour reconstruire ce qui a été détruit et offrir à nouveau aux petits et aux grands de notre région un espace où ils peuvent s’amuser, s’épanouir et partager des moments de bonheur."