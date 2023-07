Montemaggiore : une cagnotte ouverte pour rénover l’église Saint-Augustin

L'église Saint-Augustin à Montemaggiore est victime de son temps. Son clocher montre des signes de détérioration, des fissures sont visibles à plusieurs endroits, et des végétations parasites ainsi que des fuites sont à signaler. Pour arrêter son calvaire, la commune de Montegrossu et la fondation du patrimoine ont ouvert une cagnotte ce vendredi 28 juillet. Les dons serviront, en partie, à soutenir financièrement le projet de rénovation qui devrait coûter 827 099 euros. Pour ce faire, la mairie et l’institution ont pour objectif de récolter 150 000 euros. Une somme en partie prise en charge grâce à l'aide de la Collectivité de Corse, mais une aide qui ne comble pas tout. “Il faut se rendre compte que nous bénéficions de l’aide financière de la Collectivité. C’est une bonne chose, mais elle ne peut pas dépasser les 80 %, et ce n’est même pas sûr qu'elle aille jusqu’à ce nombre. Donc les 20 ou 30% qui restent, souvent, il s’agit d’un coût qui est colossal. C’est pour cela que nous mettons en place cette collecte qui va venir soulager la commune dans cet effort”, explique le maire de Montegrossu, Jean-Marc Borri.