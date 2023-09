Monte : le Marana-Golo Arte Festival à la découverte de la nature, du patrimoine et des arts numériques

De 19 heures à minuit



Roof top (Lieu de départ du hameau de Divina) : « Rythmus » par Chevalvert. Proposée dans le cadre de la Fête des Lumières 2018 à Lyon, Rythmus est une installation qui rend visible un phénomène vital et intime : les battements du cœur. Pour ce faire, des cycles lumineux se déploient et évoluent selon les concordances et différences des rythmes cardiaques de deux utilisateurs placés face à face. Rythmus métamorphose ce phénomène physiologique individuel en une expérience partagée.



Chapelle St-Côme et Damien : « Hara » par Guillaume Marmin. Dans la tradition japonaise, le HARA est le siège des émotions et la partie profonde de l’être sensible. C’est aussi la source principale du souffle vital. C’est cette essence spirituelle, cette vitalité séminale que Guillaume Marmin et le compositeur Frédéric Marolleau ont voulu restituer à travers une projection de matière lumière, une expérience intérieure empruntant à l’hypnose, à la contemplation active, à la physicalité du son et à notre soif d’abstraction



Sentier pédestre Divina/Carognu : « Végétal’ume » de Érik Barray. Si l’art de la vannerie reste méconnu, Érik Barray lui donne de somptueuses lettres de noblesse, exposées sur les cinq Continents.



Ruines de l’église de l’Immaculée conception : « Projection d’images monumentales » par Diazzo.



Eglise de l’Immaculée Conception : « Territorii Vox » de Valérie Giovanni. Pensé dans une optique pluridisciplinaire, alliant vidéo, chant et performance dansée, «Territorii vox» souhaite explorer le passé industriel de la Corse, période peu connue de l’histoire insulaire. A travers ce projet, Valérie Giovanni souhaite aller à la rencontre de ces lieux délaissés, de leur réalité matérielle et immatérielle, afin de convoquer un «faire mémoire» de cette histoire passée et de la préserver face aux destructions et évolutions économiques contemporaines.



Fontaine de Carognu : « Ethereal Fleeting » de Lukas Truniger, Itamar Bergfreund & Bruce Yoder. Une série continue de nuages, générés par une sculpture argentée semblable à une machine, flottent au-dessus de son environnement et se dissolvent lentement dans l’air. Ce phénomène apparemment naturel peut être observé dans des motifs étrangement répétitifs



Les concerts

Vendredi 8 septembre à 21h30 : le groupe «Eppò »

Samedi 9 septembre à 21h30 : le groupe «Diana di l’Alba »

Dimanche 10 septembre à 21h30 : le groupe «I Pignotti »



Buvette & Petite restauration sur place



Des Randonnées Guidées Gratuites

Samedi 9 Sept et Dimanche 10 septembre.

Pour une version diurne, les randonnées guidées proposeront la découverte inédite de l’itinéraire dans sa version «jour». Le temps d’une visite ou sur la totalité du festival, les randonneurs-visiteurs aborderont les propositions artistiques du parcours dans le contexte du site remarquable qui les accueille.



Départ 09h00 du hameau de Divina

Retour vers 12h00

Distance : 2.5 km

Dénivelé : D+ 150/D-150

Difficulté : Facile

Enfants à partir de 5 ans

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme au 04 95 38 43 40

(Prévoir chaussures et vêtements adaptés).



Parking

Navettes gratuites toutes les 10 min.

Départ: Col de Pirello

Arrêt Place du village de Carognu

Arrêt Parking du stade

Arrêt Mairie de Monte

Arrivée Parking de Divina : Départ du parcours artistique.