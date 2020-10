Montagne : Jean Castex annonce « des nouvelles mesures », mais rien de bien nouveau !

La 5G pour désenclaver

« Saisissez-vous de ce Plan de relance dans toutes ses dimensions en bâtissant des projets de développement et de transformation ambitieux qui puissent bénéficier de ces financements », lance-t-il aux élus locaux. Il juge certaines mesures « particulièrement adaptées aux conditions climatiques du milieu montagnard ». Par exemple : la rénovation thermique pour les particuliers, les entreprises et les bâtiments publics. Il liste ensuite des mesures permettant aux territoires de s’adapter aux effets du changement climatique, notamment « le renforcement de l’hydraulique et la sécurisation des infrastructures de gestion de l’eau, indispensables à l’agriculture et à l’élevage de montagne ». Egalement, la couverture à très haut débit et en téléphonie mobile. Là, il tranche sans équivoque sur le débat autour de la 5G : « Je vous invite à vous porter très rapidement candidat à l’expérimentation de la 5G. Je n’ai aucun doute à ce sujet ! Les Montagnards savent qu’ils doivent échapper à l’enclavement et développer des activités qui permettent de compenser les rigueurs de l’hivernat. Le très haut débit permettra aux pays de montagne d’accueillir des activités liées aux technologies de pointe, en même temps qu’il confortera l’attractivité touristique et leur désenclavement ». Et tacle, au passage, les écologistes : « La montagne n’a pas attendu les discours écologiques des citadins pour se préoccuper de son environnement ! ». Tout en assurant : « Le plan de relance, dont près d’un tiers de la dotation globale est directement fléché vers la transition écologique, permettra de mieux préserver les trésors naturels des territoires ».



Agir sur l’emploi

Autres priorités du plan France Relance, le Premier ministre invite au déploiement d’une économie circulaire et à l’élaboration de circuits courts, notamment pour le traitement des déchets. « Le Plan est aussi là pour aider à structurer les filières agricoles et agroalimentaires au bénéfice encore de la transition écologique ». Enfin, insiste-t-il sur la nécessité « de développer un tourisme durable et responsable, un tourisme des 4 saisons capable de répondre aux attentes de nouvelles clientèles ». L’objectif est « Une France équilibrée, un pays où nul territoire n’est tenu à distance ! ». Pour cela, prévient-il, le désenclavement numérique est essentiel, mais ne suffit pas, il faut aussi agir sur l’emploi. « Nous allons soutenir les entreprises installées en zone de montagne en prolongeant et adaptant les dispositifs d’aides et de compensation. Le plan de relance doit aussi dans son volet formation aider à pourvoir des emplois dont les métiers de la montagne et du tourisme ont besoin et qui ne sont pas toujours facile à pourvoir ».



Un plan Train

Le désenclavement, c’est aussi les transports. D’abord ferroviaire : « Dans le cadre du plan de relance, le plan Train pourra bénéficier à un grand nombre de communes et d’habitants de montagne avec le maintien des petites lignes et le développement du fret ferroviaire, comme c’est le cas en Auvergne ». Sans pour autant négliger la route. Jean Castex annonce « la publication imminente – je sais que c’est très attendue – du décret Pneus neige, qui continuera à limiter l’encombrement des routes d’accès à vos territoires. Le développement de la route n’est pas contradictoire avec nos impératifs écologiques. Un massif mal desservi est un massif contourné ! Nous devons permettre aux territoires de montagne d’être mieux reliés au reste du pays, mais aussi entre-eux. L’efficacité et une économie en circuit court est à ce prix ». Pour plus de lisibilité dans les politiques, il annonce également la création d’un Programme national Montagne. « Il permettra de mieux accompagner les mesures du plan de relance et de les mettre en cohérence avec un certain nombre de dispositifs et de programmes existant. Sous le pilotage de l’Agence nationale de cohésion des territoires et avec la mobilisation des commissariats de massifs, il renforcera l’efficacité du partenariat entre l’Etat, les collectivités, les acteurs sociaux et économiques. Il apportera un appui très opérationnel pour les chantiers de développement, notamment dans le domaine du tourisme ».



Les oubliés de la République

Les annonces s’arrêtent là ! Jeanine Dubié, député des Nouvelles Pyrénées et nouvelle présidente de l’ANEM avait, dans son discours d’investiture, quelques minutes avant l’intervention ministérielle, émis le vœu que « Les territoires de montagne ne soient pas les oubliés de la République. Le pacte avec la montagne est à renouveler et nous devons le construire ensemble ». Le Premier ministre, qui semble avoir anticipé la demande, peut bien affirmer avec force : « La montagne n’est plus l’oubliée de nos politiques publiques. C’est un point auquel je veille particulièrement. C’est bien une troisième étape de notre politique de la montagne que nous franchissons aujourd’hui », la récolte est maigre. Si les axes évoqués collent aux grands chantiers de la montagne mis en lumière par l’ANEM dans son 36ème congrès - l’adaptation aux changements climatiques, la couverture numérique et le désenclavement - les élus attendaient des mesures exceptionnelles, susceptibles d’être à la hauteur des contraintes et des défis spécifiques auxquels sont confrontés ces territoires ruraux particuliers. Ils n’ont obtenu qu’un mode d’emploi version montagne du plan global de relance national. Pas un chouia de plus. Jean Castex a beau conclure comme il a commencé : « Je suis des vôtres et je le resterais », c’est avec un certain malaise que les Montagnards ont levé la séance. Sans commenter le discours ministériel, il y avait si peu à dire…



N.M.