Mode, design et disco : Creazione fête ses 10 ans à Bastia

Le festival de la mode et du design Creazione célèbre cette année une décennie d’existence. Pour marquer l’événement, les organisateurs ont choisi une thématique résolument festive : le disco. « Dix ans après la première édition, nous voulions faire un clin d’œil joyeux à cette aventure. Le disco plaît toujours autant, même aux jeunes, il suffit de voir le succès des reprises de cette époque. Les boules à facettes, c’est un symbole immédiat de fête », explique Linda Piperi, présidente de l’Office de Tourisme Intercommunal de Bastia. Cette édition anniversaire entend mettre à l’honneur la création insulaire dans toute sa diversité, du 12 au 14 juin, au cœur de la citadelle bastiaise.



Du 12 au 14 juin, quarante artisans corses sont mis à l’honneur au sein de la citadelle de Bastia. Cette année, le festival peut compter sur la présence de trois personnalités : Gaëlle Pietri et Michel Ferracci, parrains de l’événement, et Ghjuvanna Benedetti, invitée d’honneur. Pendant trois jours, des animations viendront rythmer le festival, avec des concerts, mais aussi un défilé de mode des créateurs. Le festival Creazione connaît cette année une nouveauté, avec l’ouverture d’un pôle dédié aux arts numériques. “Un hologramme servira de signalétique pour accueillir et orienter les visiteurs vers les différents stands”, précise Linda Piperi.





La création insulaire à l’honneur





Prêt-à-porter, bijoux, accessoires… Selon Linda Piperi, le festival Creazione permet “de montrer ce qu’est le savoir-faire artisanal, le savoir-faire de la mode, du design et de la création en Corse”. Elle explique : “C’est très important qu’ils soient mis à l’honneur et qu’ils puissent échanger, vendre leur production, et rayonner au-delà de nos frontières.” Parmi les créateurs qui vont exposer leurs créations, Scarlett Godard, créatrice de vêtements, participe pour la première fois à ce festival. “C’est important pour moi d’être présente parce que c’est l’événement mode de l’année, surtout à Bastia, d’où je suis originaire. Je crée des vêtements légers, fluides, un peu transparents, et c’est l'occasion de les faire voir avec le temps qui s’y prête. J’espère une belle mise en valeur.”



Le festival Creazione ne se limite pas seulement aux créateurs confirmés. Il offre également une visibilité aux jeunes créateurs, encore étudiants. “On a des étudiants en master tourisme, en BTS Tourisme au lycée Giocante, mais aussi des étudiants du lycée Fred Scamaroni, en filière couture, et des étudiants du CFA pour le maquillage et la coiffure. La formation et l’implication des jeunes sont très importantes pour nous. Il est essentiel de transmettre, et peut-être que ces étudiants deviendront un jour des créateurs qui seront mis à l’honneur pendant le festival.” Le festival Creazione organise aussi un défilé de mode pour les étudiants du lycée Fred Scamaroni. Ils seront jugés par un jury regroupant les parrains de l’événement, mais aussi des professionnels de la mode et de la création.